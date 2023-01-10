Ударил по голове бутылкой и уехал из Новосибирска: полиция поймала в другом регионе участника конфликта в баре

Жителя Кемеровской области задержали после конфликта в новосибирском баре на Бориса Богаткова. Мужчину подозревают в том, что он ударил человека бутылкой по голове.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 10 декабря из медицинского учреждения. Названия учреждения в МВД не раскрывают. У
— По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан
После этого подозреваемый уехал в Кемеровскую область. Узнав о месте его нахождения, полицейские из Новосибирска поехали в служебную командировку. Мужчину задержали по месту проживания. Ранее он не был судим.
Возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ), подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся оперативно-следственные мероприятия и следственные действия.
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