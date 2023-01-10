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Ударил по голове бутылкой и уехал из Новосибирска: полиция поймала в другом регионе участника конфликта в баре

У пострадавшего — травма головы

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Полицейские выезжали в служебную командировку в Кузбасс, чтобы найти подозреваемого

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Жителя Кемеровской области задержали после конфликта в новосибирском баре на Бориса Богаткова. Мужчину подозревают в том, что он ударил человека бутылкой по голове.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 10 декабря из медицинского учреждения. Названия учреждения в МВД не раскрывают. У 32-летнего мужчины была травма головы. Потерпевший пояснил, что у него возник конфликт с другим посетителем.

— По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 22-летний житель Кемеровской области. Подозреваемый, находясь в одном из развлекательных заведений в Октябрьском районе Новосибирска, в ходе конфликта на фоне внезапно возникших неприязненных отношений причинил тяжкий вред здоровью посетителю бара, нанеся ему удар бутылкой по голове, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

После этого подозреваемый уехал в Кемеровскую область. Узнав о месте его нахождения, полицейские из Новосибирска поехали в служебную командировку. Мужчину задержали по месту проживания. Ранее он не был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ), подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся оперативно-следственные мероприятия и следственные действия.

Сегодня НГС рассказывал о потасовке в другом заведении: 6 января в ночном клубе BlaBlaBar избили бывшего директора заведения Андрея Васина. Мужчину госпитализировали.

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