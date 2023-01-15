Осужденный более чем за 80 убийств ангарский маньяк признался в новых преступлениях

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, ранее трижды приговоренный к пожизненному сроку за более чем
В интервью «Вестям» Попков заявил, что мечтает попасть в армию, но хотел бы «протянуть еще январь-февраль, самые морозы» — в холодной траншее после теплого помещения человек долго не протянет, по его словам.
— Дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться. Это полдела. Но мне еще может никто не предложить, — рассуждает пожизненно осужденный Михаил Попков. — Даже если свою военно-учетную специальность взять, то, я так думаю, она сейчас достаточно востребована. Хотя сейчас, наверное, более современное это все — радиоэлектроника и так далее. Но я бы вот
В пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области сообщили, что Попков действительно написал явку с повинной. Указанная в них информация сейчас проверяется.
Попков в 2015 году был приговорен к пожизненному лишению свободы за
Согласно данным следствия, у Михаила Попкова был свой способ поиска жертв: вечером и ночью он подрабатывал частным таксистом, часто по дороге предлагал женщинам, которых вез, провести время вместе, затем отвозил в лес и убивал. Как сообщали СМИ, ангарский маньяк убивал не всех, были женщины, которых он просто довозил до их дома.
Уже после первого приговора Попков дважды сознавался в совершении других убийств и впоследствии был осужден и за них.