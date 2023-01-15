Осужденный более чем за 80 убийств ангарский маньяк признался в новых преступлениях

— Дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться. Это полдела. Но мне еще может никто не предложить, — рассуждает пожизненно осужденный Михаил Попков. — Даже если свою военно-учетную специальность взять, то, я так думаю, она сейчас достаточно востребована. Хотя сейчас, наверное, более современное это все — радиоэлектроника и так далее. Но я бы вот 10 лет в тюрьме нахожусь, в общем-то, я думаю, не так сложно будет что-то изучить.

