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Осужденный более чем за 80 убийств ангарский маньяк признался в новых преступлениях

И заявил, что готов принять участие в специальной военной операции

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Михаил Попков уже не в первый раз признается в дополнительных преступлениях — однажды он назвал сразу 59 эпизодов

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Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, ранее трижды приговоренный к пожизненному сроку за более чем 80 убийств, признался в совершении еще двух преступлений. Об этом сообщили 15 января «Вести-Иркутск». По информации издания, Попкова после этого этапировали в Иркутск, хотя в последнее время он отбывал наказание в колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы в Мордовии.

В интервью «Вестям» Попков заявил, что мечтает попасть в армию, но хотел бы «протянуть еще январь-февраль, самые морозы» — в холодной траншее после теплого помещения человек долго не протянет, по его словам.

— Дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться. Это полдела. Но мне еще может никто не предложить, — рассуждает пожизненно осужденный Михаил Попков. — Даже если свою военно-учетную специальность взять, то, я так думаю, она сейчас достаточно востребована. Хотя сейчас, наверное, более современное это все — радиоэлектроника и так далее. Но я бы вот 10 лет в тюрьме нахожусь, в общем-то, я думаю, не так сложно будет что-то изучить.

В пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области сообщили, что Попков действительно написал явку с повинной. Указанная в них информация сейчас проверяется.

Попков в 2015 году был приговорен к пожизненному лишению свободы за 22 убийства женщин и 2 покушения на убийство. Хотя убийства начались еще в 1992 году, установить личность ангарского маньяка смогли только в 2012-м с помощью молекулярно-генетической экспертизы — биологические материалы 3,5 тысячи человек сравнили со спермой, найденной на телах убитых.

Согласно данным следствия, у Михаила Попкова был свой способ поиска жертв: вечером и ночью он подрабатывал частным таксистом, часто по дороге предлагал женщинам, которых вез, провести время вместе, затем отвозил в лес и убивал. Как сообщали СМИ, ангарский маньяк убивал не всех, были женщины, которых он просто довозил до их дома.

Уже после первого приговора Попков дважды сознавался в совершении других убийств и впоследствии был осужден и за них. 10 декабря 2018-го облсуд признал его виновным в совершении еще 56 преступлений. Третий пожизненный срок он получил в 2021 году. Портал «ИрСити» собирал ключевые моменты расследования и судебного заседания по делу об ангарском маньяке.

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