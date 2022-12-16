Убийца напал на конвоиров в суде Челябинской области, пытаясь сбежать. Трое в больнице

Осужденный за убийство мужчина, пытаясь сбежать из зала суда, напал на конвоиров и ранил их. Как рассказали нашим коллегам из издания 74.RU в ГУ МВД области, инцидент произошел вечером в четверг, 15 декабря, в филиале Кыштымского городского суда в Карабаше. В качестве оружия осужденный использовал металлический брусок размером с ладонь.
— После оглашения следственно-арестованному обвинительного приговора, по которому он получил максимальный срок, осужденный попытался скрыться, напал на конвоиров. Для пресечения его противоправных действий полицейские применили огнестрельное оружие, ранив нападавшего в ногу, — рассказали в челябинском ГУ МВД.
После инцидента осужденного направили больницу, откуда конвоируют в СИЗО.
В результате нападения пострадали два конвоира. Одного из них госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. Второго с ранами отправили на амбулаторное лечение.
Как стало известно 74.RU из собственных источников, нападавший — житель Карабаша, попавший под суд за убийство тещи в ноябре 2021 года. С родственницей, работавшей в центре социального обслуживания, он расправился после того, как та отказалась сказать, где прячутся его жена и дети, которых он преследовал. Спустя неделю подозреваемого задержали в Челябинске и предъявили обвинение в убийстве.
В Следственном комитете нападение на конвой и попытку побега пока не комментируют.
Редакция 74.RU направила запрос в региональное Министерство здравоохранения о состоянии раненых — конвоиров и преступника. На момент выхода материала ответ не поступил.