Убийца напал на конвоиров в суде Челябинской области, пытаясь сбежать. Трое в больнице

Осужденный за убийство мужчина, пытаясь сбежать из зала суда, напал на конвоиров и ранил их. Как рассказали нашим коллегам из издания 74.RU в ГУ МВД области, инцидент произошел вечером в четверг, 15 декабря, в филиале Кыштымского городского суда в Карабаше. В качестве оружия осужденный использовал металлический брусок размером с ладонь.