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Двух псевдоэлектриков задержали в Новосибирске: они пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины

Мужчины предлагали замену проводки почти за 200 тысяч рублей

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Задержанных передали сотрудникам полиции

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В Новосибирске в субботу, 10 декабря, сотрудники агентства безопасности «Гвардия» задержали двух молодых людей, которые предлагали пожилой женщине заменить электропроводку за 190 тысяч рублей. На 32-летнего уроженца Республики Бурятия и на 19-летнего жителя Кемеровской области обратила внимание соседка.

— В 16:55 субботы в дежурную часть «Гвардии» позвонила одна из жительниц дома на улице Селезнева, безопасность которого обеспечивает агентство в рамках услуги «Безопасный двор». Бдительная соседка обратила внимание на двух подозрительных мужчин, которые под видом сотрудников «Новосибирскэнергосбыта» пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины и навязать ей срочную замену электропроводки стоимостью 190 тысяч рублей. Прибывшие бойцы ГБР-74 задержали псевдоэлектриков, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Молодых парней передали полиции. Как уточняют в «Гвардии», в полиции сообщили, что задержанные уже известны органам: ранее они под видом проверки электросчетчика взяли с пенсионерки 10 тысяч рублей.

НГС обратился в полицию за комментарием, но на момент публикации ответ не поступил.

В одном из новосибирских магазинов электроники задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 1 миллион рублей.

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