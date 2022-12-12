Двух псевдоэлектриков задержали в Новосибирске: они пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины

В Новосибирске в субботу, 10 декабря, сотрудники агентства безопасности «Гвардия» задержали двух молодых людей, которые предлагали пожилой женщине заменить электропроводку за 190 тысяч рублей. На
— В 16:55 субботы в дежурную часть «Гвардии» позвонила одна из жительниц дома на улице Селезнева, безопасность которого обеспечивает агентство в рамках услуги «Безопасный двор». Бдительная соседка обратила внимание на двух подозрительных мужчин, которые под видом сотрудников «Новосибирскэнергосбыта» пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины и навязать ей срочную замену электропроводки стоимостью 190 тысяч рублей. Прибывшие бойцы
Молодых парней передали полиции. Как уточняют в «Гвардии», в полиции сообщили, что задержанные уже известны органам: ранее они под видом проверки электросчетчика взяли с пенсионерки 10 тысяч рублей.
НГС обратился в полицию за комментарием, но на момент публикации ответ не поступил.
В одном из новосибирских магазинов электроники задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 1 миллион рублей.