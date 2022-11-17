30-летний мигрант напал с ножом на возлюбленную возле ее работы — что решил суд

В Центральном суде огласили приговор 30-летнему уроженцу Азербайджана Амилю Джафарли, которого обвинили в грабеже, угрозах и покушении на убийство 39-летней жительницы Новосибирска.



По материалам дела, в 2021 году подсудимого и его жертву связывали близкие отношения, но их роман продлился совсем недолго: около недели Джафарли прожил у своей возлюбленной. Мужчина проявил буйный нрав, и женщина попросила его съехать из квартиры, которую она снимала вместе с несовершеннолетней дочерью. Джафарли нашел другое место жительства, но от отношений отказываться не собирался: постоянно звонил возлюбленной, просил вернуться.

