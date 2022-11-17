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30-летний мигрант напал с ножом на возлюбленную возле ее работы — что решил суд

Мужчина несколько месяцев терроризировал бывшую возлюбленную

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Суд отправил мигранта в колонию строгого режима

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В Центральном суде огласили приговор 30-летнему уроженцу Азербайджана Амилю Джафарли, которого обвинили в грабеже, угрозах и покушении на убийство 39-летней жительницы Новосибирска.

По материалам дела, в 2021 году подсудимого и его жертву связывали близкие отношения, но их роман продлился совсем недолго: около недели Джафарли прожил у своей возлюбленной. Мужчина проявил буйный нрав, и женщина попросила его съехать из квартиры, которую она снимала вместе с несовершеннолетней дочерью. Джафарли нашел другое место жительства, но от отношений отказываться не собирался: постоянно звонил возлюбленной, просил вернуться.

15 ноября мужчина подкараулил женщину около входа в кафе на улице Советской, где она работала поваром. Он ударил ее по голове, забрал мобильный телефон и ушел. На суде Джафарли пояснил, что не собирался грабить возлюбленную, а хотел проверить ее контакты с другими мужчинами.

После нападения потерпевшая боялась ходить одна: просила знакомых сопровождать ее. В конце ноября она приехала на работу в сопровождении друга и снова столкнулась с Джафарли. Тот выхватил нож и заявил, что в следующий раз убьет ее.

Через неделю он снова появился с ножом: на этот раз мужчина набросился на возлюбленную и ударил ее в живот, но травм она не получила, поскольку лезвие обломилось. Мужчина ударил жертву пять раз по голове и скрылся. Всё произошло на глазах у несовершеннолетней дочери женщины. После заявления в полицию Джафарли задержали.

— Приговором Центрального районного суда подсудимому Амилю Джафарли назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщила НГС старший помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В середине июля Советский суд приговорил к 11 с половиной годам заключения новосибирца Семена Марамзина, который из ревности убил в подъезде возлюбленную.

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