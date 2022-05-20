Иностранца судят за попытку убить возлюбленную возле кафе в Новосибирске на глазах ее дочери
Ревнивец не смог пережить расставание с женщиной и начал ее выслеживать
В Центральном районном суде начался процесс над
Роман обвиняемого и потерпевшей продлился недолго, пара прожила вместе всего около недели. За это время Джафарли продемонстрировал свой чрезмерно взрывной характер, заявила на суде женщина. Поэтому она решила с ним расстаться и попросила его съехать из квартиры, которую снимает вместе с несовершеннолетней дочерью. Мужчина съехал, но окончательно разрывать отношения с возлюбленной не собирался: он постоянно звонил женщине, просил вернуться.
— 15 ноября потерпевшая приехала на работу в кафе на улице Советской, где работала поваром. У входа в заведение ее встретил подсудимый, ударил ладонью по голове, забрал у нее из сумки мобильный телефон и ушел, — заявила в беседе с журналистом НГС помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.
Джафарли пояснял, что не хотел грабить женщину, а телефон забрал с целью проверить ее контакты с другими мужчинами. В конце месяца он снова появился у дверей кафе и увидел, как его пассия выходит из такси в сопровождении знакомого. Мужчина рассвирепел и, выхватив нож, выкрикнул, что в следующий раз убьет возлюбленную.
— 9 декабря потерпевшая вместе с несовершеннолетней дочерью приехала на работу. Джафарли подошел, достал нож и ударил ее раз в живот. Поскольку женщина была в зимней куртке, травм она не получила, лезвие обломилось. Подсудимый пять раз ударил ее по голове кулаками и скрылся с места преступления, — отметила Сергеева.
Нападение произошло на глазах несовершеннолетней дочери потерпевшей, которая привлекла внимание прохожих криками о помощи. Джафарли впоследствии задержали и обвинили по трем статьям уголовного кодекса. Подсудимый признал вину частично — только в угрозе убийством. Судебное следствие продолжается.
В Советском суде Новосибирска начался процесс по делу об убийстве молодой девушки ее возлюбленным. Парень не выдержал расставания и набросился на свою жертву прямо под камерами видеонаблюдения.