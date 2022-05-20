Иностранца судят за попытку убить возлюбленную возле кафе в Новосибирске на глазах ее дочери

В Центральном районном суде начался процесс над 30-летним азербайджанцем Амилем Джафарли, которого обвиняют в грабеже, угрозах и покушении на убийство. По версии силовиков, жертвой иностранца стала 39-летняя жительница Новосибирска, с которой подсудимого связывали близкие отношения.



Роман обвиняемого и потерпевшей продлился недолго, пара прожила вместе всего около недели. За это время Джафарли продемонстрировал свой чрезмерно взрывной характер, заявила на суде женщина. Поэтому она решила с ним расстаться и попросила его съехать из квартиры, которую снимает вместе с несовершеннолетней дочерью. Мужчина съехал, но окончательно разрывать отношения с возлюбленной не собирался: он постоянно звонил женщине, просил вернуться.

