«Нож сломался — начал избивать рукояткой»: новосибирец из ревности попытался зарезать женщину у кафе в центре города

В Новосибирске задержали 29-летнего парня, который пытался зарезать свою возлюбленную. Инцидент произошел
— Он подошел к ранее знакомой 38-летней женщине и из ревности нанес ей удар ножом в жизненно важные органы. Но нож сломался, и фигурант по делу кулаком, держа рукоять ножа, стал наносить множественные удары в область головы потерпевшей, отчего последняя стала кричать. На помощь женщине подошел незнакомый мужчина, который вызвал скорую медицинскую помощь, а также сотрудников правоохранительных органов, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Нападавший с места преступления сбежал, но его все-таки задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Женщина сейчас лечится дома.
В сентябре на видео попал инцидент на Северо-Чемском жилмассиве. Мужчина избивал женщину ногами.
Ранее в Новосибирске на улице Ватутина сибиряк напал на подругу своей жены. Они возвращались с юбилея общего знакомого, и, по словам женщины, мужчина напрашивался к ней в гости. Инцидент с дракой попал на камеру домофона.