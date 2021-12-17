«Нож сломался — начал избивать рукояткой»: новосибирец из ревности попытался зарезать женщину у кафе в центре города

В Новосибирске задержали 29-летнего парня, который пытался зарезать свою возлюбленную. Инцидент произошел 9 декабря у входа в кофейню PrimeTime на улице Советской.



— Он подошел к ранее знакомой 38-летней женщине и из ревности нанес ей удар ножом в жизненно важные органы. Но нож сломался, и фигурант по делу кулаком, держа рукоять ножа, стал наносить множественные удары в область головы потерпевшей, отчего последняя стала кричать. На помощь женщине подошел незнакомый мужчина, который вызвал скорую медицинскую помощь, а также сотрудников правоохранительных органов, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.