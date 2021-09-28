Днем во вторник, 28 сентября , в Северо-Чемском жилмассиве мужчина избивал женщину ногами. Инцидент попал на видеозапись очевидицы.



— Прелести Северо-Чемского жилмассива: мужчины (если можно так их назвать) стоят и смотрят, как этот невменяемый избивает, по всей видимости, «любимую женщину», — поделилась с группой «Инцидент Новосибирск» подписчица.