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В Северо-Чемском мужчина избил женщину ногами по голове — полиция его ищет

Очевидица сняла происходящее на видео

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В полиции сообщили, что после избиения к ним никто не обращался

В полиции сообщили, что после избиения к ним никто не обращался

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Днем во вторник, 28 сентября, в Северо-Чемском жилмассиве мужчина избивал женщину ногами. Инцидент попал на видеозапись очевидицы.

— Прелести Северо-Чемского жилмассива: мужчины (если можно так их назвать) стоят и смотрят, как этот невменяемый избивает, по всей видимости, «любимую женщину», — поделилась с группой «Инцидент Новосибирск» подписчица.

Примечательно, что в полицию обращений по этому инциденту не поступало.

— В настоящее время в отдел полиции № 8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску заявлений и сообщений из медицинских учреждений о данном происшествии не поступало. Факт противоправного деяния, размещенный в сети Интернет в установленном порядке зарегистрирован в ОП № 8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники инцидента, а также все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

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Очевидица произошедшего рассказала НГС о том, что видела:

— Произошло всё примерно в 14:15. Мужчина сначала избивал женщину руками, бил об землю, не давал ей встать, кричал матом. Мы с другой девочкой призывали мужчин с остановки и поблизости помочь. Он начал бить ее ногами. Мимо проезжала машина с мужчинами, которые вышли и оттащили его от женщины и пытались «вразумить». Потом я уехала.

В начале сентября НГС рассказывал историю сибирячки, которую с другом избили до переломов неадекватные незнакомцы на авто. У нее также украли новый айфон.

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Северо-Чемскойизбиение
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