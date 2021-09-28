Днем во вторник,
— Прелести Северо-Чемского жилмассива: мужчины (если можно так их назвать) стоят и смотрят, как этот невменяемый избивает, по всей видимости, «любимую женщину», — поделилась с группой «Инцидент Новосибирск» подписчица.
Примечательно, что в полицию обращений по этому инциденту не поступало.
— В настоящее время в отдел полиции
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Очевидица произошедшего рассказала НГС о том, что видела:
— Произошло всё примерно в 14:15. Мужчина сначала избивал женщину руками, бил об землю, не давал ей встать, кричал матом. Мы с другой девочкой призывали мужчин с остановки и поблизости помочь. Он начал бить ее ногами. Мимо проезжала машина с мужчинами, которые вышли и оттащили его от женщины и пытались «вразумить». Потом я уехала.
В начале сентября НГС рассказывал историю сибирячки, которую с другом избили до переломов неадекватные незнакомцы на авто. У нее также украли новый айфон.