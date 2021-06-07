«Напрашивался на чай»: сибиряк избил подругу жены после того, как она не пустила его в гости

Сибиряк избил подругу жены после того, как она
Утром 5 июня в Новосибирске на улице Ватутина сибиряк Вячеслав Якуба напал на Наталью Курнаеву, подругу своей жены. Они возвращались с юбилея общего знакомого, и, по словам женщины, Вячеслав напрашивался к ней в гости. Инцидент с дракой попал на камеру домофона.
Хотел якобы домой на чай
— Мы отмечали день рождения знакомого. Так как мы оба живем на левом берегу, мы решили ехать на одном такси. Но он вызвал только на свой адрес. Я сказала добавить мой адрес. В приложении мы не смогли это сделать, и таксист сказал, что у него есть другой заказ и он нас довезет до любого адреса, который мы предлагаем, и высадит нас вместе. В итоге мы доехали до моего дома, он начал напрашиваться ко мне домой якобы на чай. На что ему сказала: «Нет, так не пойдет, поезжай домой, вызывай такси, никакого чая не будет». Я уже не помню, что я сказала. И получила удар. Потом я ему ответила, ударила его в ответ, затем последовало еще несколько ударов по голове и по телу, — вспоминает девушка.
Девушка не может вспомнить, что конкретно говорила в тот момент, из-за сильных ударов. Как видно на видео с домофона, Вячеслав напал первым. После нескольких реплик он ударил своей головой ей в лицо — у Натальи сломался зуб. В ответ девушка налетела на мужчину и ударила его несколько раз ладонями. Вячеслав после этого нанес ей несколько ударов подряд кулаками, ударив ее головой об стену. Последний удар пришелся напрямую в голову.
Вот видео, которое записалось на камеру домофона.
Девушка отошла ненадолго в сторону и дождалась, когда Вячеслав уйдет. В этот же день Наталья отправилась в больницу и в дежурную часть полиции.
— Сначала в больнице зарегистрировали ушиб мягких тканей, но, видимо, рентген был неточный, я написала своему ЛОРу, и он сказал приезжать на компьютерную томографию. И там мне пришло сегодня заключение, что перелом носа есть, без смещения. И когда он первый раз ударил, он обломал зуб, — рассказала девушка (копии меддокументов есть в распоряжении редакции).
Девушка собирает справки, и сегодня,
— Я хочу, чтобы он оплатил мое лечение, меня отправили на больничный, я собираюсь дома сидеть. Посоветоваться с адвокатом еще нужно, — рассказывает девушка.
«Конфликт произошел, потому что мы оба были пьяные»
Вячеслав в телефонном разговоре с НГС от темы моральной компенсации и возвращения денег за лечение ушел.
— Я не прав. Я предлагал извиниться. Говорят всю неправду, врут и выставляют меня дурачком и маньяком. Я не маньяк, я ни до кого не домогался в своей жизни. Конфликт произошел, потому что мы оба были пьяные. Думаю, этого было достаточно. Конфликт произошел из-за слов. Я никогда никого не трону, если меня не задеть. Было слово, которое меня очень сильно задело. Произошел удар головой, затем последовали в мое лицо удары, и меня это обидело, что мне по лицу дали, — рассказал Вячеслав.
Подруга Натальи и жена Вячеслава сейчас находится в отпуске в Крыму. Как сообщил Вячеслав через своих друзей, он слышал, что Наталья хотела с ним помириться в воскресенье, но в тот день он не мог.
— Жена чувствует себя нехорошо. Ей не нравится эта ситуация. Наталья просто не хочет на урегулирование конфликта идти. Она вроде бы вчера хотела это сделать, но я не мог, у меня душевные терзания были два дня. Я собирался с мыслями. Я не нанес тяжкий вред здоровью. Я читал, что там, это максимум легкие побои. Знаете, сколько драк таких случается? Я ее не избивал, я нанес ей несколько ударов, — подвел итог Вячеслав. Он добавил, что готов понести наказание.
НГС направил запрос в
В конце прошлого года НГС рассказывал, как мужчина избил бывшую жену в ателье. Он напал на нее утром