«Напрашивался на чай»: сибиряк избил подругу жены после того, как она не пустила его в гости

Утром 5 июня в Новосибирске на улице Ватутина сибиряк Вячеслав Якуба напал на Наталью Курнаеву, подругу своей жены. Они возвращались с юбилея общего знакомого, и, по словам женщины, Вячеслав напрашивался к ней в гости. Инцидент с дракой попал на камеру домофона.

Хотел якобы домой на чай

— Мы отмечали день рождения знакомого. Так как мы оба живем на левом берегу, мы решили ехать на одном такси. Но он вызвал только на свой адрес. Я сказала добавить мой адрес. В приложении мы не смогли это сделать, и таксист сказал, что у него есть другой заказ и он нас довезет до любого адреса, который мы предлагаем, и высадит нас вместе. В итоге мы доехали до моего дома, он начал напрашиваться ко мне домой якобы на чай. На что ему сказала: «Нет, так не пойдет, поезжай домой, вызывай такси, никакого чая не будет». Я уже не помню, что я сказала. И получила удар. Потом я ему ответила, ударила его в ответ, затем последовало еще несколько ударов по голове и по телу, — вспоминает девушка.

