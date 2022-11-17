Должник выиграл суд у фирмы микрозаймов «VIVA Деньги»: теперь он помогает другим сделать так же

Начались суды по искам к микрофинансовой компании «VIVA Деньги» (ООО МФК «ЦФП») обманутых граждан, на которых мошенники тайно оформили займы.
О поданном коллективном иске, среди участников которого была и жительница Новосибирска, НГС рассказал 1 июля 2022 года. В конце октября Зюзинский районный суд города Москвы вынес решение по делу. Оно отражено на сайте суда. Суд поддержал требование представителя коллективного иска Ивана Дронова, но пояснил, что остальным лучше обращаться в суд индивидуально.
— Суд не стал рассматривать наш иск как коллективный, потому что, как пояснили в суде, у коллективного иска все исковые требования должны быть у всех одинаковые. А у нас же они разные, так как у всех договоры займов разные. <…> Рациональней, сказала судья, нам подавать индивидуальные иски или хотя бы по два-три человека. И на втором заседании, так как я истец, рассмотрела дело только по мне. За месяц запросила все документы, подтвердила, что я ничего не брал и вынесла решение признать договор недействительным. <…> И я знаю, что скоро будет и еще одно заседание — по другому иску из нашей группы, — рассказал корреспонденту НГС представитель коллективного иска Иван Дронов.
Дронов запросил моральную компенсацию от микрофинансовой компании в размере
— В тот день (в ноябре 2021 года. — Прим. ред.) мошенники на меня оформили кредитов на
Для всех, на кого мошенники также оформили микрокредиты, Иван Дронов подготовил бесплатное описание, как надо доказывать в судах свою невиновность. Мужчина завел для этого телеграм-канал
Обманутым из других городов, подчеркивает Дронов, следует обращаться именно в московский суд — по месту нахождения ответчика. Ехать для этого в Москву не придется, необходимо лишь оформить ходатайство о заочном рассмотрении дела. Образец ходатайства Дронов также выложил у себя в телеграм-канале.
Напомним, 9 февраля 2022 года на НГС вышло большое расследование, в котором Илья Калинин рассказал, как подобные займы оформляют на людей по всей стране через микрофинансовую организацию «VIVA Деньги», кто является владельцами этого бизнеса, спрятанного в офшорах, и какое отношение к этому имеют крупные бизнесмены, которых издание Forbes назвало «королями госзаказов». После выхода этого расследования Гавровская получила письмо от «VIVA Деньги», в котором организация отказалась от претензий к сибирячке, правда, оформлено оно было с ошибками. Но Гавровская не считает, что это письмо официально снимает с нее кредит. А 10 июля 2022 года в центре Москвы выстрелом в лицо убили сотрудницу «VIVA Деньги». Преступник начал стрелять с порога, но в офисе ничего не взял.