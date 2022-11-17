Должник выиграл суд у фирмы микрозаймов «VIVA Деньги»: теперь он помогает другим сделать так же

— Суд не стал рассматривать наш иск как коллективный, потому что, как пояснили в суде, у коллективного иска все исковые требования должны быть у всех одинаковые. А у нас же они разные, так как у всех договоры займов разные. <…> Рациональней, сказала судья, нам подавать индивидуальные иски или хотя бы по два-три человека. И на втором заседании, так как я истец, рассмотрела дело только по мне. За месяц запросила все документы, подтвердила, что я ничего не брал и вынесла решение признать договор недействительным. <…> И я знаю, что скоро будет и еще одно заседание — по другому иску из нашей группы, — рассказал корреспонденту НГС представитель коллективного иска Иван Дронов.

