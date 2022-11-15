Хотел приукрасить положение: дело экс-начальника управления капитального строительства НСО дошло до суда

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора ГКУ НСО «Управление капитального строительства» Юрия Бутримова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области, в период с 11 июля по 11 ноября 2021 года Юрий Бутримов из желания приукрасить положение при строительстве детского сада в поселке Чаны и с целью создать видимость полного освоения бюджетных средств организовал составление и подписание актов выполненных работ КС-2 (форма акта о приемке выполненных работ в строительстве). Сам же он подписал КС-3 (форма справки о стоимости выполненных работ и затрат в строительстве).