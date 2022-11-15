Хотел приукрасить положение: дело экс-начальника управления капитального строительства НСО дошло до суда

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора ГКУ НСО «Управление капитального строительства» Юрия Бутримова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области, в период с 11 июля по 11 ноября 2021 года Юрий Бутримов из желания приукрасить положение при строительстве детского сада в поселке Чаны и с целью создать видимость полного освоения бюджетных средств организовал составление и подписание актов выполненных работ КС-2 (форма акта о приемке выполненных работ в строительстве). Сам же он подписал КС-3 (форма справки о стоимости выполненных работ и затрат в строительстве).
Таким образом, Бутримов подписал подрядчику документы на сданный объект, хотя по факту работы выполнены не были.
— На основании этих документов с расчетного счета учреждения на счет строительной организации переведены денежные средства в сумме более 13,4 млн рублей за работы, которые фактически не были выполнены, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Юрия Бутримова обвиняют по
7 июня по решению суда Бутримову избрали меру пресечения свободы: ему запретили использовать средства связи, общаться со свидетелями по уголовному делу и сотрудниками УКС, посещать место работы и покидать пределы Новосибирска. До этого, по данным источника НГС, директора вызывали на допрос.
В сентябре НГС разбирался, почему всё чаще новосибирских застройщиков подозревают в мошенничестве и почему уголовных дел стало больше.