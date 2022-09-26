Поехал за колбасой и попал в СИЗО. Невероятная история застройщика, который получал миллиарды на госконтрактах
Всё чаще новосибирских застройщиков подозревают в мошенничестве — почему уголовных дел стало больше
19 сентября стало известно, что находящийся под домашним арестом руководитель ПКФ «Агросервис» Сергей Григорьев угодил в СИЗО — меру пресечения ему изменили после того, как он «поехал за колбасой» по несогласованному маршруту. Под арестом предприниматель проведет еще полгода. Григорьев — один из крупных городских господрядчиков, суммы выигранных им контрактов исчисляются миллиардами бюджетных рублей. При этом он стал одним из нескольких новосибирских строителей, против которых в этом году возбудили уголовные дела. И хотя причины для расследования у всех разные, невозможно избавиться от впечатления, что в Новосибирске всерьез взялись за строительный рынок. Чем отметился крупный господрядчик в городе и почему открытые в этом году дела против застройщиков — только начало, узнала Лиза Пичугина.
Соцстроитель
Арестованного владельца строительной компании ПКФ «Агросервис» Сергея Григорьева на полгода отправили в СИЗО. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 21 миллион рублей, но до сих пор он находился под домашним арестом. 14 сентября Сергей Григорьев, по информации «Коммерсанта», его нарушил: отклонился от согласованного маршрута из дома в больницу и оказался на другом конце Новосибирска. Причиной оказалась, отмечает издание, колбаса, за которой бизнесмен «свернул не туда».
Обвинение Сергею Григорьеву предъявили в начале марта 2022 года (после чего должность руководителя компании заняла Светлана Григорьева). По версии следователей УФСБ по Новосибирской области, он в 2018 году похитил более 14 миллионов рублей во время капитального ремонта и реставрации подъезда жилого дома — адрес в ведомстве не называли, но известно, что компания Григорьева ПКФ «Агросервис» (другого бизнеса, по данным «Контур.Фокуса», за исключением дочернего застройщика «Сергиев пассаж», у него нет) тогда получила контракт на работы в доме на улице Урицкого, 17.
В 2019–2020 годах руководство компании завысило данные о стоимости выполненных работ по строительству детского сада-яслей в Кировском районе — ущерб составил около 7,5 миллиона рублей. «Агросервис» тогда строил соответствующее здание на улице Мира, 9а, сумма контракта составляла 37,9 миллиона рублей.
Госконтракты — основной профиль деятельности ПКФ «Агросервис», который приносит компании достаточно большой доход. Зарегистрированная еще в 1992 году, за время своего существования, согласно данным «Контур.Фокуса», она заключила 168 контрактов на 17 миллиардов рублей. Только за последние 12 месяцев «Агросервис» получил три контракта общей суммой 1,2 миллиарда рублей (такая же сумма значится в объеме выручки компании за прошлый год, при этом чистая прибыль составила 20 миллионов рублей).
Например, с конца прошлого года «Агросервис» выступает подрядчиком строительства жилого дома на улице Степной, 262а в Ленинском районе по заказу областного правительства (на сумму в 171,25 миллиона рублей), отдельный контракт компания получила спустя полгода на строительство инженерных сетей к будущему жилью (еще на 30,64 миллиона рублей).
Но чаще «Агросервис» берет контракты на строительство социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник, спортивных центров. Последний такой она получила в апреле — на строительство школы с бассейном на улице Тургенева, 84 за 984 миллиона рублей.
В прошлом году «Агросервис» выступил подрядчиком строительства физкультурно-оздоровительного комплекса для колледжа олимпийского резерва на улице Немировича-Данченко (50 миллионов рублей) и универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в Кольцово (85,6 миллиона рублей). Получил контракты на две поликлиники общей стоимостью более миллиарда бюджетных рублей. На строительство нового общежития для НГТУ за 1,28 миллиарда рублей (стройка сначала вызвала возмущение жителей соседнего дома, а потом отметилась в новостях трагедией).
Крупнейший проект компании — волейбольный центр на Ипподромской, построенный к отмененному международному чемпионату. «Агросервисом» построено также и множество детских садов по всей области, а в начале нулевых компания отметилась строительством на месте автобарахолки Гусинобродского торгового комплекса.
При этом даже важные социальные и инфраструктурные проекты Сергею Григорьеву не всегда удавалось реализовать без проблем. В прошлом году стало известно, что построенное ПКФ «Агросервис» здание детского сада в Ложке пришло в негодность за 4 года — обеспокоенные родители обратились к чиновникам.
Проект гимназии в Академгородке, подряд на строительство которой также получил «Агросервис», оказался в центре конфликта жителей и профессионального сообщества: родительский комитет отказался от уникального фасада, фактически положив конец едва зародившейся практике архитектурных конкурсов. Тогда подрядчик направил архитектору-победителю уведомление о прекращении работы над его проектом, и новое здание стало типовым по всем параметрам.
В 2021 году, по информации «Тайги.инфо», Сергея Григорьева уже признавали виновным в мошенничестве из-за завышения стоимости строительства. Речь шла о казарме Новосибирского военного института Росгвардии, которая оказалась дороже на 13 миллионов рублей. Его приговорили к 3 годам колонии, но освободили из-за истечения сроков давности, отмечает издание.
Журналист НГС направила запрос в компанию ПКФ «Агросервис» с просьбой прокомментировать дело против ее учредителя и перспективы действующих проектов, но ответа не получила.
В связке с властью
Чаще всего заказчиком строительства, на которое разыгрывают контракты, выступает «Управление капитального строительства» — городское или областное. И примечательно, что руководителей обоих подозревали в мошенничестве, получении взятки или превышении должностных полномочий.
В июне директору регионального «УКС» Юрию Бутримову фактически запретили ходить на работу и общаться с сотрудниками ведомства из-за превышения должностных полномочий.
Дело другого руководителя ведомства — Владимира Мурзина — весной этого года дошло до суда. Под следствие чиновник попал из-за строительства здания детского сада в поселке Марусино, которое признали аварийным еще до ввода в эксплуатацию. Владимир Мурзин, по версии следствия, провел аукцион по выбору подрядчика с нарушениями и по заниженной стоимости, а контракт получила заинтересованная компания, оказавшаяся единственным участником аукциона.
В феврале 2021 года Следственный комитет завел уголовное дело на главу городского «УКС» Константина Головина — его подозревали в мошенничестве и получении взятки при строительстве детского сада на улице Спортивной. По версии следствия, чиновник подготовил фиктивные документы и принял работы на сумму свыше 8 миллионов рублей, которые были оплачены, но не выполнены.
Гонения строителей
В этом году следователи особенно внимательны к строительному рынку. И хотя ПКФ «Агросервис» не назвать привычным застройщиком, его дочерняя компания СЗ «Сергиев пассаж» построила жилье по собственной инициативе, без госконтрактов. До этого под следствие попали другие крупные участники рынка — девелопер поселка «Белые росы» Михаил Обласов, руководитель авторитетной ГК «Дом-Строй» Владимир Наумов, один из руководителей ГК «Ёлка» Кирилл Ивантеев.
Последний громкий случай — домашний арест владельца «Энергомонтажа» Ивана Сидоренко. Его дело практически повторяет ситуацию, из-за которой уже несколько лет в розыске находится соучредитель множества новосибирских строительных компаний Владислав Крючков.
По мнению одного из участников строительного рынка, одно из перечисленных дел (какое именно, собеседник НГС не уточнил) — скорее всего, «вендетта», еще одно — случайность. А вот арест Ивана Сидоренко вполне может оказаться началом лавины подобных расследований: его дело основано на очень популярной среди застройщиков лазейке в законе, когда муниципальную землю они получают для одного объекта, но после его строительства и регистрации выкупают землю и строят другой. Таких случаев — множество.
— Была схема, ею пользовались не все, но многие, она была в ходу. И каждый думал: все так делают, почему мы тоже не можем? — пояснил источник НГС из среды новосибирских застройщиков. — Почему она получила такое бурное развитие сейчас? По моим внутренним ощущениям, кто-то просто ушел на пенсию. Из тех, кто был ответственным не давать хода делу, кто всё это тормозил и мог изымать дела. Это означает, что все скелеты, которые были в шкафу, могут посыпаться.
Собеседник НГС сравнил ситуацию с концом нулевых, когда популярной была другая условно законная схема получения земли — при регистрации незавершенного объекта. Ею пользовались массово, но потом Верховный суд такую возможность закрыл.
— Зачем они это делали? Видели, что это простой способ, и были уверены в собственной безопасности. Сейчас карты перевернулись, эта уверенность их подвела. Закончится ли дело на Сидоренко или будет проведен аудит других подобного рода сделок, я не могу предсказать. Но это точно не какой-то заказ, когда кто-то пришел и сказал: «Давайте расчищать поляну». Это что-то местечковое, — рассуждает участник новосибирского строительного рынка. — Но если предположить, что с одной стороны есть хитрые девелоперы, которые знают, как ей пользоваться и весьма ловко это умеют, было бы наивно предполагать, что на другой стороне этого никто не видит и не знает, для чего это. Это сопряжено с определенными политическими и коррупционными вещами, о которых мы тоже можем вскорости услышать.