Поехал за колбасой и попал в СИЗО. Невероятная история застройщика, который получал миллиарды на госконтрактах

Соцстроитель

Арестованного владельца строительной компании ПКФ «Агросервис» Сергея Григорьева на полгода отправили в СИЗО. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 21 миллион рублей, но до сих пор он находился под домашним арестом. 14 сентября Сергей Григорьев, по информации «Коммерсанта», его нарушил: отклонился от согласованного маршрута из дома в больницу и оказался на другом конце Новосибирска. Причиной оказалась, отмечает издание, колбаса, за которой бизнесмен «свернул не туда».



Обвинение Сергею Григорьеву предъявили в начале марта 2022 года (после чего должность руководителя компании заняла Светлана Григорьева). По версии следователей УФСБ по Новосибирской области, он в 2018 году похитил более 14 миллионов рублей во время капитального ремонта и реставрации подъезда жилого дома — адрес в ведомстве не называли, но известно, что компания Григорьева ПКФ «Агросервис» (другого бизнеса, по данным «Контур.Фокуса», за исключением дочернего застройщика «Сергиев пассаж», у него нет) тогда получила контракт на работы в доме на улице Урицкого, 17.

