Суд запретил ходить на работу директору новосибирского «Управления капитального строительства»
Его подозревают в превышении должностных полномочий
7 июня в суде Центрального района избрали меру пресечения свободы директору ГБУ НСО «Управление капитального строительства» Юрию Бутримову.
По данным источников НГС, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК).
Следователь по уголовному делу выступил с ходатайством о запрете определенных действий, то есть об избрании меры, не связанной с лишением свободы. Прокуратура и председательствующий судья не возражали.
— Бутримову постановлением суда запрещено использовать средства связи, общаться со свидетелями по уголовному делу и сотрудниками УКС, посещать место работы и покидать пределы Новосибирска, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Цуканова.
6 июня ряд городских СМИ сообщили о задержании Бутримова. Но эту информацию опровергли в правительственном телеграм-канале «Новосибирь» со ссылкой на министерство строительства региона.
— Публикации средств массовой информации о задержании руководителя государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» не соответствуют действительности. Директор учреждения Юрий Бутримов в установленном порядке был вызван на допрос в Следственный комитет в рамках проводимого расследования. В данный момент он находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности, — сообщили в «Новосибирь».
Интерес силовиков к руководителю «Управления капитального строительства» подтвердил корреспонденту НГС источник из сферы строительства. По его данным, Бутримов якобы подписал подрядчику документы на сданный объект, хотя по факту работы выполнены не были.
На прошлой неделе в Новосибирске проходили допросы и задержания по делу о качестве новосибирских дорог.