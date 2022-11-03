20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 61.62
eur 60.92
Тема дняСтроительство метро в Новосибирске
Все новости
Все новости

Замначальника депо «Инская» будут судить за получение крупной взятки — в чем его обвиняют

Предположительно, он закрыл глаза на некачественный ремонт вагонов

2 278
ds

Сотрудника РЖД будут судить в Железнодорожном суде

Поделиться

Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении замначальника вагонного депо «Инская». Мужчину обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2019 года мужчина получил от представителя коммерческой фирмы более 450 тысяч рублей.

— За сокрытие случаев проведения коммерческой организацией некачественного ремонта железнодорожных вагонов, — уточнили в транспортной прокуратуре.

Сотрудника РЖД обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки лично в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере.

Дело направят в Железнодорожный суд Новосибирска.

В отношении компании, которая делала некачественный ремонт, возбудили административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В мае экс-начальника одного из структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги приговорили к 8,5 года строгого режима. За взятки он скрывал нарушения своих коллег.

По теме

РЖДВзяткаНачальникПрокуратураСуд
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2