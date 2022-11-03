Замначальника депо «Инская» будут судить за получение крупной взятки — в чем его обвиняют
Предположительно, он закрыл глаза на некачественный ремонт вагонов
Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении замначальника вагонного депо «Инская». Мужчину обвиняют в получении взятки.
По версии следствия, с февраля по декабрь 2019 года мужчина получил от представителя коммерческой фирмы более 450 тысяч рублей.
— За сокрытие случаев проведения коммерческой организацией некачественного ремонта железнодорожных вагонов, — уточнили в транспортной прокуратуре.
Сотрудника РЖД обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки лично в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере.
Дело направят в Железнодорожный суд Новосибирска.
В отношении компании, которая делала некачественный ремонт, возбудили административное дело по
В мае экс-начальника одного из структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги приговорили к 8,5 года строгого режима. За взятки он скрывал нарушения своих коллег.