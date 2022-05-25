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Бывшего железнодорожника приговорили к 8 с половиной годам строгого режима — он за взятки скрывал нарушения коллег

За два года подсудимый получил более 600 тысяч рублей

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Подсудимый скрывал нарушения, допущенные при обслуживании грузовых вагонов

Подсудимый скрывал нарушения, допущенные при обслуживании грузовых вагонов

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Дзержинский суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего начальника одного из структурных подразделений Западно-Сибирской дирекции управления движением РЖД.

В суде было установлено, что в период с 2016 по 2018 гг. подсудимый получал взятки от работников структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги. Как выяснили следователи, мужчина скрывал технологические нарушения, которые были выявлены при обслуживании грузовых вагонов специальным программным обеспечением. За свои услуги он получил в общей сумме более 600 тысяч рублей.

— Суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей, — сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В 2019 году судили бывшего топ-менеджера РЖД, который получил взятки на сумму более 800 тысяч рублей за сокрытие нарушений при ремонте грузовых вагонов.

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