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Нанесла 13 ударов шилом: в НСО обвиняемую в нападении на школьницу отпустили из СИЗО

По данным следствия, злоумышленница приревновала мужа к матери своей жертвы

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Пока шло предварительное следствие, обвиняемая находилась в следственном изоляторе

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13 октября суд отпустил под домашний арест женщину, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летней девочки в Новосибирской области. Как следует из материалов дела, она не менее 13 раз воткнула шило в грудь своей жертвы.

По данным следствия, преступление было совершено 29 июля 2022 года.

— Около 02:00 38-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно на почве возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений, нанесла несовершеннолетней потерпевшей металлической частью шила 13 ударов в область грудной клетки слева, — прокомментировали тогда преступление в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи уточнили, что обвиняемая приревновала своего бывшего сожителя к соседке, матери пострадавшей девочки, и среди ночи пришла выяснять отношения с соперницей. Девочка вступилась за маму. При этом, как уточнили в Куйбышевском районном суде, пострадавшая девочка — падчерица брата подсудимой.

31 июля обвиняемую отправили в СИЗО. Накануне следователи закончили работу над делом, материалы передали в суд. Женщина признала вину и заявила, что раскаивается. Посчитав, что она больше не представляет особенной опасности, 13 октября ей изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее НГС писал о том, что убийце 17-летней девушки из Нижней Ельцовки продлили срок содержания под стражей, он останется за решеткой как минимум до 27 октября.

Домашний арестНападение на подростка
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