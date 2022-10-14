Нанесла 13 ударов шилом: в НСО обвиняемую в нападении на школьницу отпустили из СИЗО
По данным следствия, злоумышленница приревновала мужа к матери своей жертвы
13 октября суд отпустил под домашний арест женщину, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью
По данным следствия, преступление было совершено
— Около 02:00 38-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно на почве возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений, нанесла несовершеннолетней потерпевшей металлической частью шила 13 ударов в область грудной клетки слева, — прокомментировали тогда преступление в пресс-службе Следственного комитета.
Следователи уточнили, что обвиняемая приревновала своего бывшего сожителя к соседке, матери пострадавшей девочки, и среди ночи пришла выяснять отношения с соперницей. Девочка вступилась за маму. При этом, как уточнили в Куйбышевском районном суде, пострадавшая девочка — падчерица брата подсудимой.
31 июля обвиняемую отправили в СИЗО. Накануне следователи закончили работу над делом, материалы передали в суд. Женщина признала вину и заявила, что раскаивается. Посчитав, что она больше не представляет особенной опасности,
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