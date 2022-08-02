Приревновала к соседке: в Новосибирской области
38-летняя женщина 14 раз пырнула шилом 15-летнюю девочку
Подозреваемая приревновала маму пострадавшей
В Новосибирской области под стражу взяли 38-летнюю женщину, которую обвиняют в нападении на 15-летнюю девочку. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, подозреваемая 14 раз ударила девочку шилом в область груди.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия). Инцидент произошел в селе Кульча Куйбышевского района.
— По данным следствия, 29 июля около 2 часов ночи 38-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно на почве возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений, нанесла несовершеннолетней потерпевшей заостренной металлической частью принесенного ею с собой шила 14 ударов в область грудной клетки слева. Потерпевшая была доставлена в отделение травматологии, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Как уточнили в пресс-службе, 38-летняя обвиняемая приревновала своего бывшего сожителя к своей соседке. Во время конфликта между обвиняемой и соседкой в ссору вмешалась 15-летняя дочь соседки. Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Советский районный суд Новосибирска отправил Хушнуда Хамроева (также известного под именем Роман. — Прим. ред.) в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в жестокой расправе над 17-летней девушкой. По данным следствия, он нанес ей не менее 15 ударов ножом посреди дороги. Следователи возбудили уголовное дело по