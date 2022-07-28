«Оставаясь свободным, может скрыться»: короткое видео о прошлом и признании обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней
На Хушнуда Хамроева мать погибшей писала заявления
Советский районный суд Новосибирска отправил Хушнуда Хамроева (также известного под именем Роман. — Прим. ред.) в СИЗО на два месяца. Решение огласили сегодня, 28 июля.
Его обвиняют в жестокой расправе над 17-летней девушкой. По данным следствия, он нанес ей не менее 15 ударов ножом посреди дороги. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство».
— Суд считает, что в отношении обвиняемого должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку, оставаясь свободным, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, — объяснили сегодня в Советском районном суде.
Что известно об обвиняемом, его прошлом и признании в преступлении, рассказываем в коротком видео выше. Мать погибшей жаловалась в полицию, что он угрожает расправой ее дочери.
Самую актуальную информацию об этом громком преступлении вы можете прочитать здесь.