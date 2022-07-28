СЕЙЧАС +29°С
Пробки 3/10
usd 60.22
eur 61.00
Тема дняОчевидцы - о стрельбе на «Чистой Слободе»
Все новости
Все новости
Убили 17-летнюю девушку

«Оставаясь свободным, может скрыться»: короткое видео о прошлом и признании обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней

На Хушнуда Хамроева мать погибшей писала заявления

57

Советский районный суд Новосибирска отправил Хушнуда Хамроева (также известного под именем Роман. — Прим. ред.) в СИЗО на два месяца. Решение огласили сегодня, 28 июля.

Его обвиняют в жестокой расправе над 17-летней девушкой. По данным следствия, он нанес ей не менее 15 ударов ножом посреди дороги. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство».

— Суд считает, что в отношении обвиняемого должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку, оставаясь свободным, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, — объяснили сегодня в Советском районном суде.

Что известно об обвиняемом, его прошлом и признании в преступлении, рассказываем в коротком видео выше. Мать погибшей жаловалась в полицию, что он угрожает расправой ее дочери.

Самую актуальную информацию об этом громком преступлении вы можете прочитать здесь.

По теме

зарезал ножомнападениенапал с ножомубийствосуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2