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Мужчину зарезали утром на остановке в Новосибирске — подозреваемый скрылся с места преступления

Фигурант дела ранее был судим

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По версии следствия, убийство произошло из-за словесной ссоры

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В Новосибирске в Ленинском районе 31-летнего мужчину зарезали на остановке. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления, сообщили в Следственном комитете.

Убийство произошло сегодня утром, 14 сентября, в Ленинском районе на остановке общественного транспорта «Завод Сибиар», сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По версии следствия, между 27-летним подозреваемым и 31-летним потерпевшим произошла словесная ссора. В ходе перепалки подозреваемый нанес не менее пяти ножевых ранений мужчине, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался от полученных травм на месте. Его задержали сотрудники полиции.

— Следственным отделом по Ленинскому району СУ СК РФ по НСО возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщили в Следственном комитете.

Следователи подали в суд для избрания меры пресечения 27-летнему мужчине в виде заключения под стражу.

В середине августа Новосибирский областной суд вынес приговор мужчине за жестокое убийство бывшей супруги и их общей 9-летней дочери.

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