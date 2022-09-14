Мужчину зарезали утром на остановке в Новосибирске — подозреваемый скрылся с места преступления

В Новосибирске в Ленинском районе 31-летнего мужчину зарезали на остановке. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления, сообщили в Следственном комитете.



Убийство произошло сегодня утром, 14 сентября, в Ленинском районе на остановке общественного транспорта «Завод Сибиар», сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».