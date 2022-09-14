Мужчину зарезали утром на остановке в Новосибирске — подозреваемый скрылся с места преступления
Фигурант дела ранее был судим
В Новосибирске в Ленинском районе
Убийство произошло сегодня утром, 14 сентября, в Ленинском районе на остановке общественного транспорта «Завод Сибиар», сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
По версии следствия, между
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