Стал отмахиваться, а после нанес 7 ударов: новосибирца приговорили за убийство бывшей жены и дочери

Новосибирский областной суд сегодня вынес приговор мужчине за жестокое убийство бывшей супруги и их общей 9-летней дочери. Его наказали 18 годами в колонии строгого режима, кроме того ему придется пройти принудительное лечение по месту отбывания наказания.



Трагедия произошла осенью 2021 года в селе Рождественка Чановского района Новосибирской области. Как рассказала НГС старший прокурор отдела государственных обвинителей Анжелика Егорова, 17 сентября Юрий Грязнов приехал в село рождественка Чановского района Новосибирска, где жили его бывшая жена и 9-летняя дочь. Мужчина был пьян и хотел восстановить отношения с супругой, но женщина была против. Разговор проходил на кухне, и разозлившись, фигурант схватил нож.