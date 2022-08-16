Стал отмахиваться, а после нанес 7 ударов: новосибирца приговорили за убийство бывшей жены и дочери
Мужчина получил 18 лет колонии
Новосибирский областной суд сегодня вынес приговор мужчине за жестокое убийство бывшей супруги и их общей 9-летней дочери. Его наказали 18 годами в колонии строгого режима, кроме того ему придется пройти принудительное лечение по месту отбывания наказания.
Трагедия произошла осенью 2021 года в селе Рождественка Чановского района Новосибирской области. Как рассказала НГС старший прокурор отдела государственных обвинителей Анжелика Егорова, 17 сентября Юрий Грязнов приехал в село рождественка Чановского района Новосибирска, где жили его бывшая жена и 9-летняя дочь. Мужчина был пьян и хотел восстановить отношения с супругой, но женщина была против. Разговор проходил на кухне, и разозлившись, фигурант схватил нож.
— Потерпевшая начала от него убегать в заднюю комнату, он ее догнал и стал наносить удары. Это увидела его дочь, которая подбежала сзади и попыталась препятствовать действиям отца, — рассказала государственный обвинитель, — Обвиняемый стал от нее от нее отмахиваться, как он рассказывал, а потом развернулся и начал наносить ей удары.
Новый сожитель женщины помочь ничем не мог: в тот день он уехал на охоту.
Бывшей жене Грязнов нанес 13 ножевых ранений, дочке — 7, все — смертельные. Женщина и девочка скончались на месте преступления, а их убийца скрылся, однако в тот же день был задержан полицейскими.
В ходе судебного процесса обвиняемый частично признал свою вину:
— Говорил, что его цель была поговорить с супругой, убивать ее и дочь он не хотел, и вообще не видел, откуда девочка появилась и просто отмахнулся, когда она начала прыгать сзади.
Суд пришел к выводу, что мужчина виновен в особо жестоком убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребенка и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Суд учел, что он не в полной мере осознавал фактическую сторону своих действий. В колонии осужденный должен будет пройти принудительное лечение. Также осужденный должен компенсировать моральный вред их общему старшему сыну — 1 миллион рублей.
Ранее НГС писал об аресте предполагаемого убийцы 17-летней возлюбленной. Он ревновал и преследовал девушку, а потом зарезал ее.