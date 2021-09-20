В НСО арестовали подозреваемого в убийстве жены и ребенка
Сегодня, 20 сентября, в Новосибирской области Чановский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве своей бывшей жены и
— Суд рассмотрел ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Грязнова Юрия Семеновича, подозреваемого в преступлении по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения трупов женщины и малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде резаных ран на теле, — сообщили в суде.
Трагедия произошла 17 сентября в селе Рождественка Чановского района Новосибирской области, в одном из частных домов были обнаружены тела
По словам знакомого погибшей женщины, расправу над ней и дочерью учинил ее бывший муж Юрий Грязнов, которого позже задержали полицейские.
— Анна и бывший муж жили в соседнем селе, он пил очень сильно и избивал ее и свою родную дочку. Не выдержав постоянных побоев и издевательств, женщина ушла от него вместе с ребенком. Уже почти год Анна жила с другим мужчиной, Александром, в Рождественке, он принял ее ребенка, и все у них было хорошо. Девочка пошла в местную школу, — рассказал житель села Рождественка.
Как рассказывают местные жители, 49-летний Александр К., принявший женщину с ребенком и ставший опорой для своей новой семьи, был очень счастлив. Его друзья говорили: «Наконец-то Сане повезло с женщиной». Мужчина работает на железной дороге, не злоупотребляет алкоголем, работящий.
17 сентября Александр был с друзьями на охоте, а когда вернулся, увидел, что его жена и приемная дочь лежали в луже крови. В состоянии шока он сел в машину и поехал к оставшимся на охоте приятелям.
— Он кричал сквозь слезы, просил о помощи, мужики, с которыми он был на охоте, все по машинам и поехали к дому, вызвали полицию. Там такой кошмар — у его жены 8 ножевых, и у девочки 3 ножевых ранения, — рассказал корреспонденту НГС очевидец кровавой драмы.
Накануне Юрий Грязнов напился и отправился к бывшей жене выяснять отношения. Когда его задержали, он всё еще был пьян.
Знакомые семьи считают, что Грязнов не хотел мириться с уходом Анны и дочери, периодически угрожал ей. Не смог простить, что бывшая жена счастлива с другим, и привел угрозу в исполнение, отметил один из местных жителей села.
18 марта в п. Линево Искитимского района Новосибирской области муж до смерти избил жену и покончил с собой. В службу 112 поступил звонок от женщины с просьбой о помощи. Прибывшему на вызов полицейскому никто не открыл, а звуков из квартиры не доносилось. Оснований для вскрытия двери не было, и полицейский, опросив соседку, уехал. Тела родителей обнаружила маленькая дочь, вернувшаяся домой из школы.