Трагедия произошла 17 сентября в селе Рождественка Чановского района Новосибирской области, в одном из частных домов были обнаружены тела 47-летней женщины и девочки. Через несколько часов оперативники уголовного розыска Новосибирской области установили подозреваемого и задержали.



По словам знакомого погибшей женщины, расправу над ней и дочерью учинил ее бывший муж Юрий Грязнов, которого позже задержали полицейские.



— Анна и бывший муж жили в соседнем селе, он пил очень сильно и избивал ее и свою родную дочку. Не выдержав постоянных побоев и издевательств, женщина ушла от него вместе с ребенком. Уже почти год Анна жила с другим мужчиной, Александром, в Рождественке, он принял ее ребенка, и все у них было хорошо. Девочка пошла в местную школу, — рассказал житель села Рождественка.