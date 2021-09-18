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В Новосибирской области задержали подозреваемого в убийстве бывшей жены и ее 8-летней дочери

По факту убийства возбуждено уголовное дело

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Подозреваемого в убийстве бывшей жены и ее маленькой дочери задержали в НСО

Подозреваемого в убийстве бывшей жены и ее маленькой дочери задержали в НСО

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В НСО задержали подозреваемого в убийстве экс-жены и ее 8-летней дочери

В Чановском районе Новосибирской области задержали подозреваемого в убийстве 47-летней женщины и ее 8-летней дочери. Им оказался 57-летний экс-сожитель убитой сибирячки. Вчера вечером, 17 сентября, мужчина напал с ножом на бывшую семью и расправился с ней, после чего сбежал с места преступления, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый был установлен и задержан, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи территориального следственного органа, следователи-криминалисты и сотрудники полиции. По делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Семейная разборка привела к трагедии — 29 марта в одной из квартир Бердска в Северном микрорайоне обнаружили труп 29-летней женщины. В убийстве подозревают ее супруга.

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