Сын потребовал с отца миллион рублей из-за убийства матери и сестры в Новосибирской области

В Новосибирском областном суде начался процесс по делу 57-летнего жителя Чановского района Юрия Грязнова, которого обвиняют в убийстве бывшей жены и 8-летней дочери.



По версии следствия, 17 сентября 2021 года Грязнов приехал в село Рождественка в дом к бывшей жене и дочери. Мужчина пытался восстановить семейные отношения в состоянии алкогольного опьянения, но диалог между экс-супругами не получился. Грязнов схватился за нож и нанес женщине 13 колото-резаных ранений. На звуки потасовки выбежала школьница и попыталась защитить мать, отец набросился на ребенка.

