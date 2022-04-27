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Сын потребовал с отца миллион рублей из-за убийства матери и сестры в Новосибирской области

В областном суде начался процесс по делу о двойном убийстве в Чановском районе

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Юрия Грязнова обвиняют в убийстве бывшей жены и <nobr class="_">8-летней</nobr> дочери

Юрия Грязнова обвиняют в убийстве бывшей жены и 8-летней дочери

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В Новосибирском областном суде начался процесс по делу 57-летнего жителя Чановского района Юрия Грязнова, которого обвиняют в убийстве бывшей жены и 8-летней дочери.

По версии следствия, 17 сентября 2021 года Грязнов приехал в село Рождественка в дом к бывшей жене и дочери. Мужчина пытался восстановить семейные отношения в состоянии алкогольного опьянения, но диалог между экс-супругами не получился. Грязнов схватился за нож и нанес женщине 13 колото-резаных ранений. На звуки потасовки выбежала школьница и попыталась защитить мать, отец набросился на ребенка.

— Грязнов взял нож, которым наносил удары своей супруге, и этим же ножом нанес не менее 7 ударов своей дочери, — рассказала НГС прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

Женщина и ребенок скончались на месте преступления, Грязнов скрылся. Подозреваемого задержали по горячим следам в течение суток.

27 апреля на первом заседании суда было оглашено обвинительное заключение и допрошен потерпевший — им был признан старший сын супругов, который отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

— Он поддержал свои исковые требования о возмещении ему морального вреда за гибель своих близких — матери и родной сестры — в сумме 1 миллион рублей, — отметила Егорова.

Гособвинитель добавила, что в зале судебного заседания Грязнов полностью признал свою вину. В случае если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

22 апреля в суде Советского района Новосибирска начался процесс по делу об убийстве 23-летней девушки ее возлюбленным после расставания.

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