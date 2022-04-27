Сын потребовал с отца миллион рублей из-за убийства матери и сестры в Новосибирской области
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По версии следствия, 17 сентября 2021 года Грязнов приехал в село Рождественка в дом к бывшей жене и дочери. Мужчина пытался восстановить семейные отношения в состоянии алкогольного опьянения, но диалог между экс-супругами не получился. Грязнов схватился за нож и нанес женщине 13 колото-резаных ранений. На звуки потасовки выбежала школьница и попыталась защитить мать, отец набросился на ребенка.
— Грязнов взял нож, которым наносил удары своей супруге, и этим же ножом нанес не менее 7 ударов своей дочери, — рассказала НГС прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.
Женщина и ребенок скончались на месте преступления, Грязнов скрылся. Подозреваемого задержали по горячим следам в течение суток.
27 апреля на первом заседании суда было оглашено обвинительное заключение и допрошен потерпевший — им был признан старший сын супругов, который отказался давать показания, воспользовавшись
— Он поддержал свои исковые требования о возмещении ему морального вреда за гибель своих близких — матери и родной сестры — в сумме 1 миллион рублей, — отметила Егорова.
Гособвинитель добавила, что в зале судебного заседания Грязнов полностью признал свою вину. В случае если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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