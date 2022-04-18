Дело об убийстве женщины и ее 8-летней дочери дошло до суда в Новосибирске

Следователи завершили расследование громкого двойного убийства в Чановском районе Новосибирской области. 58-летнего мужчину обвинили в смерти бывшей супруги и 8-летней дочери.



Трагедия произошла 18 сентября 2021 года в жилом доме по улице Вокзальной в поселке Рождественка. По данным следствия, обвиняемый поссорился с бывшей женой, которая отказалась возвращаться к нему, и схватился за нож. Он нанес женщине 13 колото-резаных ранений, а затем напал на родную дочь. Девочка погибла.



— После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия, однако в короткие сроки был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

