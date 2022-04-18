Дело об убийстве женщины и ее 8-летней дочери дошло до суда в Новосибирске
Обвиняемый — бывший муж убитой и отец девочки
Следователи завершили расследование громкого двойного убийства в Чановском районе Новосибирской области. 58-летнего мужчину обвинили в смерти бывшей супруги и 8-летней дочери.
Трагедия произошла 18 сентября 2021 года в жилом доме по улице Вокзальной в поселке Рождественка. По данным следствия, обвиняемый поссорился с бывшей женой, которая отказалась возвращаться к нему, и схватился за нож. Он нанес женщине 13 колото-резаных ранений, а затем напал на родную дочь. Девочка погибла.
— После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия, однако в короткие сроки был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
На время расследования обвиняемого в двойном убийстве поместили в следственный изолятор. Мужчина полностью признал свою вину.
Ранее знакомый погибших женщины и ребенка рассказал журналисту НГС, что убийство совершил житель соседнего села Юрий Грязнов. Супруга ушла от него вместе с дочерью из-за систематического пьянства и домашнего насилия. В поселке Рождественка женщина жила с новым сожителем, который и обнаружил тела убитых, вернувшись с охоты. Грязнов совершил преступление, будучи пьяным, отмечал собеседник.