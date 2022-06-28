Украли инструменты на 200 тысяч — подозреваемые с награбленным попали на видео

В Новосибирске разыскивают подозреваемых, которые с 2 по 3 июня проникли в гараж на улице Электровозной. Злоумышленники похитили электроинструменты более чем на 200 тысяч рублей.



— Сотрудниками Отдела полиции № 9 «Первомайский» УМВД России по г. Новосибирску разыскиваются подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.