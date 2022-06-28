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Украли инструменты на 200 тысяч — подозреваемые с награбленным попали на видео

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых

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В руках подозреваемый несет сумки

В руках подозреваемый несет сумки

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В Новосибирске разыскивают подозреваемых, которые с 2 по 3 июня проникли в гараж на улице Электровозной. Злоумышленники похитили электроинструменты более чем на 200 тысяч рублей.

— Сотрудниками Отдела полиции № 9 «Первомайский» УМВД России по г. Новосибирску разыскиваются подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На видео заметно, как два человека выходят из-за угла здания с большими сумками, а после идут друг за другом на расстоянии.

Правоохранительные органы просят всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемых, изображенных на видео, обратиться в отдел полиции № 9 «Первомайский» либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 232–18–05, 232–18–40, 232–18–31.

Недавно НГС писал о том, что двух братьев обвиняют в краже 13 иномарок, ущерб составил 6,5 миллиона рублей.

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