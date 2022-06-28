Украли инструменты на 200 тысяч — подозреваемые с награбленным попали на видео
Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых
В Новосибирске разыскивают подозреваемых, которые с 2 по 3 июня проникли в гараж на улице Электровозной. Злоумышленники похитили электроинструменты более чем на 200 тысяч рублей.
— Сотрудниками Отдела полиции
На видео заметно, как два человека выходят из-за угла здания с большими сумками, а после идут друг за другом на расстоянии.
Правоохранительные органы просят всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемых, изображенных на видео, обратиться в отдел полиции
Недавно НГС писал о том, что двух братьев обвиняют в краже 13 иномарок, ущерб составил 6,5 миллиона рублей.