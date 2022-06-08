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Напоролся на нож 3 раза — новосибирский таксист в суде отрицает вину в смерти пассажира

27-летний новосибирец погиб после ссоры с водителем из-за того, что в процессе поездки изменил место прибытия

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41-летний Сергей Салтевский уверяет, что сам стал жертвой нападения агрессивного пассажира

41-летний Сергей Салтевский уверяет, что сам стал жертвой нападения агрессивного пассажира

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8 июня в Первомайском суде Новосибирска состоялось первое заседание по делу о смерти 27-летнего мужчины. Молодой человек получил несколько ножевых ранений и скончался от потери крови после ссоры с таксистом.

Трагедия произошла в ночь на 24 января 2022 года. Потерпевший и его подруга вызвали такси. По вызову приехал 41-летний Сергей Салтевский, который занимался частным извозом. В процессе поездки пара изменила пункт назначения. Водитель выразил подозрение, что у пассажиров нет денег, чтобы рассчитаться с ним. Завязался конфликт. Далее версии произошедшего у обвинения и подсудимого расходятся.

— По версии следствия, Салтевский вооружился ножом, который находился в салоне автомобиля, вытащил из автомобиля потерпевшего и нанес ему несколько ударов: в грудь, в шею и в ягодицу. От обильной кровопотери на остановке «Разъезд Иня» в Первомайском районе потерпевший скончался, — сообщил НГС помощник прокурора Первомайского района Юрик Варданян.

Таксиста задержали. Салтевский на стадии предварительного следствия заявлял, что в разгар конфликта пассажир первый напал на него и ему пришлось защищаться: он достал нож, а разъяренный мужчина якобы сам «наткнулся» на лезвие.

— Версия подсудимого опровергается показаниями свидетелей и фактическими обстоятельствами произошедшего, — отметил Варданян.

На первом заседании подсудимый свою вину в смерти пассажира не признал, но от дачи показаний отказался.

В апреле в Советском суде начали рассматривать дело об убийстве 23-летней девушки ее бывшим сожителем. Молодой человек признался, что не выдержал расставания с возлюбленной.

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