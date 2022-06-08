Напоролся на нож 3 раза — новосибирский таксист в суде отрицает вину в смерти пассажира

8 июня в Первомайском суде Новосибирска состоялось первое заседание по делу о смерти 27-летнего мужчины. Молодой человек получил несколько ножевых ранений и скончался от потери крови после ссоры с таксистом.



Трагедия произошла в ночь на 24 января 2022 года. Потерпевший и его подруга вызвали такси. По вызову приехал 41-летний Сергей Салтевский, который занимался частным извозом. В процессе поездки пара изменила пункт назначения. Водитель выразил подозрение, что у пассажиров нет денег, чтобы рассчитаться с ним. Завязался конфликт. Далее версии произошедшего у обвинения и подсудимого расходятся.

