Напоролся на нож 3 раза — новосибирский таксист в суде отрицает вину в смерти пассажира
27-летний новосибирец погиб после ссоры с водителем из-за того, что в процессе поездки изменил место прибытия
8 июня в Первомайском суде Новосибирска состоялось первое заседание по делу о смерти 27-летнего мужчины. Молодой человек получил несколько ножевых ранений и скончался от потери крови после ссоры с таксистом.
Трагедия произошла в ночь на 24 января 2022 года. Потерпевший и его подруга вызвали такси. По вызову приехал 41-летний Сергей Салтевский, который занимался частным извозом. В процессе поездки пара изменила пункт назначения. Водитель выразил подозрение, что у пассажиров нет денег, чтобы рассчитаться с ним. Завязался конфликт. Далее версии произошедшего у обвинения и подсудимого расходятся.
— По версии следствия, Салтевский вооружился ножом, который находился в салоне автомобиля, вытащил из автомобиля потерпевшего и нанес ему несколько ударов: в грудь, в шею и в ягодицу. От обильной кровопотери на остановке «Разъезд Иня» в Первомайском районе потерпевший скончался, — сообщил НГС помощник прокурора Первомайского района Юрик Варданян.
Таксиста задержали. Салтевский на стадии предварительного следствия заявлял, что в разгар конфликта пассажир первый напал на него и ему пришлось защищаться: он достал нож, а разъяренный мужчина якобы сам «наткнулся» на лезвие.
— Версия подсудимого опровергается показаниями свидетелей и фактическими обстоятельствами произошедшего, — отметил Варданян.
На первом заседании подсудимый свою вину в смерти пассажира не признал, но от дачи показаний отказался.
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