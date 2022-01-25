25 января вторник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 6/10
usd 77.36
eur 87.59
Тема дняЗа убийство пассажира арестован таксист
Все новости
Все новости

Таксист арестован за убийство пассажира в Новосибирске

Сергей Салтевский заключен под стражу на два месяца

2 483
36Обсудить

Поделиться

Неизвестно, о чем спорили пассажир и водитель, но закончилось это трагически

Неизвестно, о чем спорили пассажир и водитель, но закончилось это трагически

Поделиться

25 января суд Первомайского района Новосибирска заключил под стражу до 24 марта таксиста Сергея Салтевского, которого обвиняют в убийстве пассажира.

По версии следствия, 41-летний таксист 24 января после возникшего в пути конфликта зарезал своего 27-летнего пассажира на глазах у его попутчицы. Предполагается, что таксист остановил автомобиль возле Разъезда Иня, достал нож, обошел автомобиль и нанес мужчине несколько ножевых ударов, потерпевший скончался на месте от кровопотери.

— Свидетелем произошедшего стала девушка, которая ехала в данной машине на заднем пассажирском сиденье. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали фигуранта по делу и доставили к следователю территориального следственного органа, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Постановление суда о заключении Салтевского под стражу на 2 месяца не вступило в законную силу.

В ночь на 21 января возле дома № 122/2 на улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска пассажир порезал 33-летнего водителя такси ножом и сбежал с места преступления. Пострадавший получил тяжелое ранение, сейчас он находится в больнице. Нападавшего ищут.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

такситаксист напал на пассажираубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter