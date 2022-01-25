Таксист арестован за убийство пассажира в Новосибирске

25 января суд Первомайского района Новосибирска заключил под стражу до 24 марта таксиста Сергея Салтевского, которого обвиняют в убийстве пассажира.
По версии следствия, 41-летний таксист 24 января после возникшего в пути конфликта зарезал своего 27-летнего пассажира на глазах у его попутчицы. Предполагается, что таксист остановил автомобиль возле Разъезда Иня, достал нож, обошел автомобиль и нанес мужчине несколько ножевых ударов, потерпевший скончался на месте от кровопотери.
— Свидетелем произошедшего стала девушка, которая ехала в данной машине на заднем пассажирском сиденье. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали фигуранта по делу и доставили к следователю территориального следственного органа, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Постановление суда о заключении Салтевского под стражу на 2 месяца не вступило в законную силу.
В ночь на 21 января возле дома