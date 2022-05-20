Миллион рублей взыскали с ритуального агентства за покупку сведений об умерших новосибирцах
Деньги взяли у ООО «Ритуальное хозяйство»
Судебные приставы отчитались о взыскании с ООО «Ритуальное хозяйство» штрафа в миллион рублей за дачу взяток заведующему патологоанатомическим отделением «Городская клиническая больница № 1».
Деньги медику полагались за рекламу услуг «Ритуального хозяйства» родственникам умерших людей. Этот штраф был назначен мировым судом Заельцовского района в середине декабря 2021 года.
— В апреле 2022 приставам пришел исполнительный лист о принудительном взыскании штрафа с ритуальщиков. Поскольку в сроки для добровольного исполнения штраф погашен не был, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника. Взысканной суммы хватило для полного погашения задолженности, — сообщили НГС в УФССП региона.
В «Ритуальном хозяйстве» отказались оперативно прокомментировать ситуацию.
— Мы ваш телефон передали руководству, если оно заинтересуется, вам перезвонят, — заявили в ритуальном агентстве.
Мировой суд в декабре, помимо штрафа компании за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ), постановил конфисковать полученные патологоанатомом взятки. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Взяткополучателя — заведующего отделением Михаила Козяева — 8 мая 2020 года приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей. Суд смягчил наказание, не лишая медика свободы из-за состояния здоровья, трех детей и эпидемиологической ситуации.
По этому же уголовному делу (о взятках патологоанатому ГКБ № 1) проходил учредитель и в прошлом директор ООО «Ритуальное хозяйство» Виталий Калюжин. Суд назначил ему штраф — 700 тысяч рублей. Гособвинение при этом требовало для Калюжина более жесткого наказания — лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима и штрафа почти в 9 миллионов рублей.