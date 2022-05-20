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Тема дняСибиряк распродал по частям арендованные склады
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Новосибирец арендовал государственные зерносклады и продавал их по частям

Ущерб государству составил 1,25 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело

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Часть складов теперь невозможно использовать по назначению

Часть складов теперь невозможно использовать по назначению

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43-летний сибиряк взял в аренду федеральную недвижимость: землю и зерновые склады в Черепановском районе (общая площадь 5472 квадрата). По условиям договора, с мая 2020 по август 2021 года он мог использовать их, но с обеспечением сохранности. Вместо этого мужчина начал распиливать склады и продавать по частям.

— Фигурант по делу произвел демонтаж объектов недвижимого имущества, после чего реализовал составные части объектов, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, тем самым похитив имущество казны Российской Федерации на сумму 1 миллион 241 тысяча рублей. В результате указанных действий использование имущества по назначению невозможно, — сообщили НГС в региональном СК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В расследовании преступления участвовали сотрудники регионального УФСБ, благодаря им мужчине не удалось полностью распилить и распродать склады.

Недавно вступил в законную силу приговор Барабинского районного суда в отношении Александра Фреюка, который в декабре 2020 года исчез на «Кадиллаке» вместе с женой и двумя дочками. Позже машину нашли брошенной. С заявлением о пропаже в полицию тогда обратился отец мужчины. Впоследствии оказалось, что перед пропажей он занимал деньги, а затем скрывался на юге страны. В июне 2021 года его задержали в Сочи по подозрению в мошенничестве. Фреюку назначили полтора года условного срока за мошенничество.

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