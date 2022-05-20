Новосибирец арендовал государственные зерносклады и продавал их по частям

43-летний сибиряк взял в аренду федеральную недвижимость: землю и зерновые склады в Черепановском районе (общая площадь 5472 квадрата ). По условиям договора, с мая 2020 по август 2021 года он мог использовать их, но с обеспечением сохранности. Вместо этого мужчина начал распиливать склады и продавать по частям.

