— 5 июня 2021 года ранее заявленный в розыск гражданин был задержан в г. Сочи Краснодарского края по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет 840 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Расследование не окончено, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, отмечают в ведомстве. Сейчас сибиряк находится в новосибирском СИЗО.

Чем известна семья Фреюк

19 декабря полиция объявила о розыске семьи. Об их пропаже в полицию сообщил отец Александра. В последний раз они выходили на связь с родственниками вечером 17 декабря и сообщили, что задержались в гостях у подруги. После этого телефоны были отключены, а их местонахождение неизвестно.

По Новосибирску семья передвигалась на черном Cadillac Escalade. На следующий день после их загадочного исчезновения дорогой автомобиль нашелся вместе с личными вещами семьи — оказалось, что Cadillac, как и другие машины, Александр не покупал, а брал в аренду.

