Пропавший на чужом «Кадиллаке» сибиряк сидит в СИЗО
Новосибирская полиция рассказала о том, что сейчас происходит с
После исчезновения сибиряка его близкий друг Дмитрий обзвонил всех знакомых — оказалось, что незадолго перед пропажей он занимал деньги у близких приятелей. По его подсчетам, обманутыми могли быть минимум девять человек на сумму порядка девяти миллионов. Однако установленный следствием ущерб оказался в разы меньше.
— 5 июня 2021 года ранее заявленный в розыск гражданин был задержан в г. Сочи Краснодарского края по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных
Расследование не окончено, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, отмечают в ведомстве. Сейчас сибиряк находится в новосибирском СИЗО.
Чем известна семья Фреюк
19 декабря полиция объявила о розыске семьи. Об их пропаже в полицию сообщил отец Александра. В последний раз они выходили на связь с родственниками вечером 17 декабря и сообщили, что задержались в гостях у подруги. После этого телефоны были отключены, а их местонахождение неизвестно.
По Новосибирску семья передвигалась на черном Cadillac Escalade. На следующий день после их загадочного исчезновения дорогой автомобиль нашелся вместе с личными вещами семьи — оказалось, что Cadillac, как и другие машины, Александр не покупал, а брал в аренду.
Через сутки после поступившего сообщения в полицию местонахождение Натальи Фреюк и ее двоих детей было установлено, с ней пообщались правоохранители и выяснили, что в отношении их семьи преступления не совершались.
Друзья семьи провели собственное расследование и выяснили, что перед исчезновением Александр занял у нескольких приятелей крупную сумму денег и пообещал отдать их позже с процентами.
Александр Фреюк родом из Барабинска. После школы он переехал в Новосибирск, где поступил в НГТУ на химический факультет, а позже обзавелся семьей.
По словам Дмитрия (имя изменено), близкого друга Александра Фреюка, проблемы у того с возвращением долгов начались еще с армейской жизни — парень хотел жить на широкую ногу, а финансов на это не было. Позже Александр вместе с будущей женой жили в Новосибирске. На что пара жила — неизвестно. В 2014 году знакомым семьи начали звонить коллекторы, но позже звонки прекратились.
Но к 2018 году жизнь Фреюка стала налаживаться: появились дорогие машины, брендовые вещи и остальные атрибуты обеспеченной жизни, рассказал Дмитрий.
— Никто не понял, как так быстро, что и откуда у него взялось. Сам он говорил, что занимается программированием, делает сайты. Ему звонили при мне клиенты, говорили, что по 50 тысяч за заказ перевели, — рассказывал приятель Александра Фреюка.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на Александра оформлены две фирмы. Первая — ООО «САНАТ» — специализируется на оптовой торговле. Сейчас сайт компании заблокирован, но в кэше сохранилась страничка, из которой следует, что фирма занималась продажей телефонов премиум-сегмента. В основном фирмы Apple. У этой компании есть долги перед налоговой службой. С 16 сентября на нее заведены 4 исполнительных производства. Общая сумма долга и пени составляет 397 тысяч рублей.
Вторая фирма, оформленная на Александра Фреюка как ИП, занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Специализируется на создании сайтов, поисковом продвижении и оптимизации. Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 4 мая 2021 года с Александра Фреюка взыскано 50 тысяч рублей как «неосновательное обогащение» в пользу истца — другого ИП. 10 июля Александр Фреюк исключен из Реестра малого и среднего предпринимательства.
До загадочного исчезновения своим знакомым Александр рассказывал, что занимается перепродажей автомобилей, и у него своя фирма по закупке строительных материалов. А еще он умеет жить на процент от вкладов в тендеры и может последнему научить других.
Когда в декабре прошлого года семья Фреюк спешно покинула Новосибирск и перестала выходить на связь, их знакомыми выдвигались различные версии, в числе которых — нежелание Александра возвращать долги.
В знак опровержения о своих многомиллионных долгах перед знакомыми, Александр Фреюк, будучи уже в розыске, выложил на своей странице в Instagram видео, где пообещал в ближайшее время всё разъяснить. Однако больше никаких роликов он не выкладывал.
28 августа днем в центре Новосибирска возле БЦ «Антарес» у жителя Томска похитили сумку с 50 миллионами рублей. Через несколько дней грабителей задержали в кемеровском аэропорту во время регистрации рейса — преступники планировали перебраться в Ростов-на-Дону. Награбленное при них не обнаружили.