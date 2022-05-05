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Исчезнувшего на чужом «Кадиллаке» новосибирца осудили за мошенничество

Александр Фреюк в 2020 году пропал с женой и детьми, а в 2021 году его задержали в Сочи

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Александр Фреюк стал известным после своего исчезновения в декабре 2020 года

Александр Фреюк стал известным после своего исчезновения в декабре 2020 года

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Вступил в законную силу приговор Барабинского районного суда в отношении Александра Фреюка, который в декабре 2020 года исчез на «Кадиллаке» вместе с женой и двумя дочками. Позже машину нашли брошенной. С заявлением о пропаже в полицию тогда обратился отец мужчины.

Впоследствии оказалось, что перед пропажей он занимал деньги, а затем скрывался на юге страны. В июне 2021 года его задержали в Сочи по подозрению в мошенничестве.

Установленный следствием ущерб составил 2 миллиона 250 тысяч рублей. Из материалов дела следует, что Фреюк обещал нескольким потерпевшим содействие в приобретении автомобилей. Он брал у них деньги, а затем пропадал.

По информации из приговора, Фреюку назначили полтора года условного срока за мошенничество. На приговор повлияло то, что мужчина полностью признал вину и возместил почти два миллиона рублей ущерба пострадавшим, остальные четыреста тысяч также обещал вернуть, следует из решения суда. Новосибирца освободили из под стражи после оглашения приговора.

НГС обратился к Фреюку с предложением прокомментировать решение суда и сдержать свое обещание разъяснить ситуацию. На момент публикации этого материала Александр не ответил.

В конце марта 2022 года Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о похищении 63-летнего бизнесмена Сергея Соленова, который был найден мертвым. Решение вынесли на основании вердикта присяжных трем подсудимым — их признали невиновными.

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