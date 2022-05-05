Исчезнувшего на чужом «Кадиллаке» новосибирца осудили за мошенничество

Вступил в законную силу приговор Барабинского районного суда в отношении Александра Фреюка, который в декабре 2020 года исчез на «Кадиллаке» вместе с женой и двумя дочками. Позже машину нашли брошенной. С заявлением о пропаже в полицию тогда обратился отец мужчины.

Впоследствии оказалось, что перед пропажей он занимал деньги, а затем скрывался на юге страны. В июне 2021 года его задержали в Сочи по подозрению в мошенничестве.

Установленный следствием ущерб составил 2 миллиона 250 тысяч рублей. Из материалов дела следует, что Фреюк обещал нескольким потерпевшим содействие в приобретении автомобилей. Он брал у них деньги, а затем пропадал.

