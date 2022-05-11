Изъяли электродетонатор: в НСО задержали мужчину с оружием и взрывчаткой в квартире

35-летнего жителя Новосибирской области подозревают в покушении на незаконный сбыт запрещенных предметов и веществ. Дома у фигуранта нашли оружие и патроны.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемого задержали 24 апреля во время контрольной закупки.

— У фигуранта был изъят электродетонатор и предмет цилиндрической формы. По результатам исследования установлено, что изъятый предмет является тротиловой шашкой, — рассказали в МВД.