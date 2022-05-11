Изъяли электродетонатор: в НСО задержали мужчину с оружием и взрывчаткой в квартире
Ранее подозреваемого уже судили за сбыт огнестрела
35-летнего жителя Новосибирской области подозревают в покушении на незаконный сбыт запрещенных предметов и веществ. Дома у фигуранта нашли оружие и патроны.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемого задержали 24 апреля во время контрольной закупки.
— У фигуранта был изъят электродетонатор и предмет цилиндрической формы. По результатам исследования установлено, что изъятый предмет является тротиловой шашкой, — рассказали в МВД.
По версии полиции, фигурант покупал и хранил у себя дома взрывчатые вещества и оружие, чтобы продавать. До этого он был судим за сбыт огнестрельного оружия.
— В ходе обыска в квартире фигуранта полицейские обнаружили 4 банки с сыпучим веществом, патроны разного калибра в количестве более 120 штук, 2 предмета, похожих на ружье и приспособление для снаряжения боеприпасов, — перечислили в полиции.
Всё это изъяли и направили на экспертизу экспертам-криминалистам.
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