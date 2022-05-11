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Тема дняУ сибиряка изъяли электродетонатор
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Изъяли электродетонатор: в НСО задержали мужчину с оружием и взрывчаткой в квартире

Ранее подозреваемого уже судили за сбыт огнестрела

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После контрольной закупки у подозреваемого изъяли тротиловую шашку

После контрольной закупки у подозреваемого изъяли тротиловую шашку

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35-летнего жителя Новосибирской области подозревают в покушении на незаконный сбыт запрещенных предметов и веществ. Дома у фигуранта нашли оружие и патроны.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемого задержали 24 апреля во время контрольной закупки.

— У фигуранта был изъят электродетонатор и предмет цилиндрической формы. По результатам исследования установлено, что изъятый предмет является тротиловой шашкой, — рассказали в МВД.

Запрещенные предметы он хранил у себя дома

Запрещенные предметы он хранил у себя дома

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По версии полиции, фигурант покупал и хранил у себя дома взрывчатые вещества и оружие, чтобы продавать. До этого он был судим за сбыт огнестрельного оружия.

— В ходе обыска в квартире фигуранта полицейские обнаружили 4 банки с сыпучим веществом, патроны разного калибра в количестве более 120 штук, 2 предмета, похожих на ружье и приспособление для снаряжения боеприпасов, — перечислили в полиции.

Всё это изъяли и направили на экспертизу экспертам-криминалистам.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 222.1 УК РФ «Покушение на незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Подозреваемого отправили под домашний арест.

Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

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В январе 2021 года жительница села Первомайское Колыванского района купила уголь для печки и обнаружила там взрывчатку.

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