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Под Новосибирском женщина купила уголь для печки и нашла в нем взрывчатку

Ее обезвредили саперы

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Взрывчатку взорвали в поле

Взрывчатку взорвали в поле

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Саперы обезвредили взрывчатку под Новосибирском

В четверг, 14 января, в поселке Первомайском Колыванского района сотрудники Росгвардии обезвредили два брикета со взрывчатым веществом, которые местная жительница обнаружила в горе угля для растопки печки.

— Прибыв на место, специалисты Росгвардии с использованием служебной минно-розыскной собаки обследовали находку и идентифицировали ее как брикеты с капсюлечувствительным взрывчатым веществом. Обнаруженные предметы были признаны опасными в обращении. С соблюдением мер предосторожности они были вывезены в безопасное место и уничтожены накладными зарядами, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, данные брикеты обычно используют при добыче угля. Однако, скорее всего, они не разорвались и попали в общую кучу.

В октябре полицейские задержали сибиряка с незаконным арсеналом оружия.

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Росгвардиявзрывное устройствосаперы
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