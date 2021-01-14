Под Новосибирском женщина купила уголь для печки и нашла в нем взрывчатку

Саперы обезвредили взрывчатку под Новосибирском
В четверг, 14 января, в поселке Первомайском Колыванского района сотрудники Росгвардии обезвредили два брикета со взрывчатым веществом, которые местная жительница обнаружила в горе угля для растопки печки.
— Прибыв на место, специалисты Росгвардии с использованием служебной минно-розыскной собаки обследовали находку и идентифицировали ее как брикеты с капсюлечувствительным взрывчатым веществом. Обнаруженные предметы были признаны опасными в обращении. С соблюдением мер предосторожности они были вывезены в безопасное место и уничтожены накладными зарядами, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, данные брикеты обычно используют при добыче угля. Однако, скорее всего, они не разорвались и попали в общую кучу.
В октябре полицейские задержали сибиряка с незаконным арсеналом оружия.