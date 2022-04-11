СЕЙЧАС +4°С
Пробки 6/10
usd 74.85
eur 81.71
Тема дня«Вахта заканчивается»: почему ушла Ярославцева
Все новости
Все новости

Начался суд по выселению экс-прокурора НСО Владимира Фалилеева из служебного жилья

Из квартиры также выселяют супругу бывшего прокурора

2 969
Первое заседание по гражданскому делу прошло сегодня в Октябрьском районном суде

Первое заседание по гражданскому делу прошло сегодня в Октябрьском районном суде

Поделиться

В Новосибирске Октябрьский районный суд сегодня, 11 апреля, начал рассматривать гражданское дело о выселении экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева из служебной квартиры.

Истцом по делу является прокуратура Новосибирской области, ответчиком — экс-прокурор и его жена Галина.

Как сообщает «Коммерсантъ», супруги заселились в служебное жилье в 2016 году, когда Владимир Фалилеев занял пост прокурора Новосибирской области. Переезжать из квартиры в 2018-м они не стали.

— Истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из служебного жилого помещения в связи с отказом добровольно его освободить после увольнения из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию, — сообщали ранее в Октябрьском районном суде.

16 февраля 2022 года Владимира Фалилеева задержали по подозрению в получении взяток от криминальных кругов. Бывший главный прокурор области был арестован, то же произошло и с его бывшим заместителем Андреем Турбиным. Еще один экс-заместитель Фалилеева Любовь Кузьменок сумела избежать привлечения к уголовной ответственности, уехав из России.

Накануне в Центральном районном суде Фалилееву продлили срок содержания под стражей на три месяца. Гражданский иск о выселении бывшего главного прокурора области и его жены из служебного жилья рассмотреть за одно заседание не удалось. Стороны вновь встретятся в суде 27 апреля 2022 года.

По теме (5)

судгражданский искВладимир Фалилеев
  • ЛАЙК8
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2