Начался суд по выселению экс-прокурора НСО Владимира Фалилеева из служебного жилья

В Новосибирске Октябрьский районный суд сегодня, 11 апреля, начал рассматривать гражданское дело о выселении экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева из служебной квартиры.
Истцом по делу является прокуратура Новосибирской области, ответчиком — экс-прокурор и его жена Галина.
Как сообщает «Коммерсантъ», супруги заселились в служебное жилье в 2016 году, когда Владимир Фалилеев занял пост прокурора Новосибирской области. Переезжать из квартиры в
— Истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из служебного жилого помещения в связи с отказом добровольно его освободить после увольнения из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию, — сообщали ранее в Октябрьском районном суде.
16 февраля 2022 года Владимира Фалилеева задержали по подозрению в получении взяток от криминальных кругов. Бывший главный прокурор области был арестован, то же произошло и с его бывшим заместителем Андреем Турбиным. Еще один экс-заместитель Фалилеева Любовь Кузьменок сумела избежать привлечения к уголовной ответственности, уехав из России.
Накануне в Центральном районном суде Фалилееву продлили срок содержания под стражей на три месяца. Гражданский иск о выселении бывшего главного прокурора области и его жены из служебного жилья рассмотреть за одно заседание не удалось. Стороны вновь встретятся в суде 27 апреля 2022 года.