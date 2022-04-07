Экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву продлили арест

Центральный районный суд Новосибирска сегодня, 7 апреля, продлил срок содержания под стражей экс-прокурору области Владимиру Фалилееву.
До 14 июля 2022 Фалилеев будет находиться под стражей, сообщили в судебном департаменте НСО.
Фалилеева заподозрили в получении «взяток от криминальных кругов», 16 февраля 2022 года его задержали сотрудники ФСБ, а после заключили под стражу. Суд посчитал, что оставшись на свободе, бывший высокопоставленный сотрудник юстиции легко сможет повлиять на свидетелей по делу или скрыться.
Одновременно наручники надели на его бывшего заместителя Андрея Турбина, еще одна бывшая коллега Фалилеева, Любовь Кузьменок, сумела избежать ареста, сбежав за границу.
Высокий пост Фалилеев занимал с мая 2015 по ноябрь 2018 года, и запомнился новосибирским общественникам как не слишком заинтересованный в работе по жалобам новосибирцев прокурор. 6 ноября 2018 года его уволил с должности президент России Владимир Путин.