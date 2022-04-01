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Новосибирец задержан за обнажение перед тремя девочками в Кировском районе

Его собираются заключить под стражу

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Делом занимается Следственный комитет

Делом занимается Следственный комитет

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В Кировском районе задержали мужчину, которого подозревают в преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении троих несовершеннолетних девочек. Им оказался 34-летний местный житель.

— В ходе предварительного следствия установлено, что 22 марта 2022 года вблизи дома № 11 улицы «20-го» Партсъезда Кировского района города Новосибирска мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении троих несовершеннолетних девочек, после чего с места происшествия скрылся, — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по НСО.

Ранее сообщалось, что мужчину подозревают в том, что он показывал девочкам половой орган. Следователи возбудили дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних). Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале в Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования 11-летней школьницы. Он угрожал девочке ножом, а потом скрылся с места преступления.

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