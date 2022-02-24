Арестован подозреваемый в попытке изнасилования 11-летней школьницы

Октябрьский районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО 54-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на изнасилование 11-летней девочки. Это НГС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Новосибирской области. По версии следствия, он утром 22 февраля напал на нее возле школы № 16 на улице Добролюбова.

— Под угрозой ножа стал стягивать с нее одежду, однако довести преступный умысел до конца мужчине не удалось по независящим обстоятельствам — знакомая потерпевшей пресекла действия подозреваемого, после чего он скрылся с места преступления, — рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.