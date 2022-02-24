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Арестован подозреваемый в попытке изнасилования 11-летней школьницы

Мужчина пробудет под стражей до конца апреля 2022 года

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Мужчину задержали в метро: при себе у него были рукавицы пострадавшей девочки

Мужчину задержали в метро: при себе у него были рукавицы пострадавшей девочки

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Октябрьский районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО 54-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на изнасилование 11-летней девочки. Это НГС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Новосибирской области. По версии следствия, он утром 22 февраля напал на нее возле школы № 16 на улице Добролюбова.

— Под угрозой ножа стал стягивать с нее одежду, однако довести преступный умысел до конца мужчине не удалось по независящим обстоятельствам — знакомая потерпевшей пресекла действия подозреваемого, после чего он скрылся с места преступления, — рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.

На мужчину завели уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30, пункта «а» частью 4 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование не достигшей четырнадцатилетнего возраста). У пострадавшей подозревают сотрясение мозга.

В СИЗО подозреваемый пробудет до конца апреля, если не обжалует постановление суда, которое еще не вступило в силу.

Подозреваемого задержали в метро 22 февраля. При себе у него были рукавицы пострадавшей.

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