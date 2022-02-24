Арестован подозреваемый в попытке изнасилования 11-летней школьницы

Октябрьский районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО
— Под угрозой ножа стал стягивать с нее одежду, однако довести преступный умысел до конца мужчине не удалось по независящим обстоятельствам — знакомая потерпевшей пресекла действия подозреваемого, после чего он скрылся с места преступления, — рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.
На мужчину завели уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30, пункта «а» частью 4 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование не достигшей четырнадцатилетнего возраста). У пострадавшей подозревают сотрясение мозга.
В СИЗО подозреваемый пробудет до конца апреля, если не обжалует постановление суда, которое еще не вступило в силу.
Подозреваемого задержали в метро 22 февраля. При себе у него были рукавицы пострадавшей.