В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасиловать 11-летнюю девочку

В Новосибирске 22 февраля задержали
— По данным следствия, 22 февраля 2022 года подозреваемый, находясь около МБОУ СОШ
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на крики ребенка прибежали прохожие, которые спугнули мужчину, и тот скрылся.
— Спустя несколько часов мужчина был задержан полицейскими по горячим следам на одной из станций новосибирского метрополитена. В ходе личного досмотра у фигуранта полицейские изъяли рукавицы девочки, — рассказали в МВД по Новосибирской области.
Как выяснилось после задержания, мужчина был ранее судим за угрозу убийством. Расследование дела продолжается. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
В Новосибирске завершили расследование дела по обвинению 33-летнего мужчины в изнасиловании (