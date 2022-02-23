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В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасиловать 11-летнюю девочку

Его задержали в метро и изъяли у него перчатки

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Страшное происшествие случилось возле МБОУ СОШ <nobr class="_">№ 16</nobr>

Страшное происшествие случилось возле МБОУ СОШ № 16

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В Новосибирске 22 февраля задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в попытке изнасилования 11-летней девочки. Он угрожал ей ножом, а потом скрылся с места преступления. Его успели спугнуть прохожие. По факту нападения на девочку было заведено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30, пункта «а» частью 4 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

— По данным следствия, 22 февраля 2022 года подозреваемый, находясь около МБОУ СОШ № 16 по улице Добролюбова Октябрьского района города, попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Под угрозой ножа стал стягивать с нее одежду, однако довести преступный умысел до конца мужчине не удалось по независящим обстоятельствам — знакомая потерпевшей пресекла действия подозреваемого, после чего он скрылся с места преступления, — рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на крики ребенка прибежали прохожие, которые спугнули мужчину, и тот скрылся.

— Спустя несколько часов мужчина был задержан полицейскими по горячим следам на одной из станций новосибирского метрополитена. В ходе личного досмотра у фигуранта полицейские изъяли рукавицы девочки, — рассказали в МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось после задержания, мужчина был ранее судим за угрозу убийством. Расследование дела продолжается. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В Новосибирске завершили расследование дела по обвинению 33-летнего мужчины в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Дело передали в суд.

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