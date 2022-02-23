В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасиловать 11-летнюю девочку

В Новосибирске 22 февраля задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в попытке изнасилования 11-летней девочки. Он угрожал ей ножом, а потом скрылся с места преступления. Его успели спугнуть прохожие. По факту нападения на девочку было заведено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30, пункта «а» частью 4 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

— По данным следствия, 22 февраля 2022 года подозреваемый, находясь около МБОУ СОШ № 16 по улице Добролюбова Октябрьского района города, попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Под угрозой ножа стал стягивать с нее одежду, однако довести преступный умысел до конца мужчине не удалось по независящим обстоятельствам — знакомая потерпевшей пресекла действия подозреваемого, после чего он скрылся с места преступления, — рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.