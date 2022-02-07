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Суд в Новосибирске рассмотрит дело постояльца соцгостиницы — его обвиняют в изнасиловании молодой девушки

Инцидент произошел осенью 2021 года

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Мужчина уже был судим

Мужчина уже был судим

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В Новосибирске завершили расследование дела по обвинению 33-летнего мужчины в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Дело передали в суд.

По версии следствия, 13 октября 2021 года мужчина начал преследовать незнакомую 21-летнюю девушку. Он прошел за ней до безлюдного места, схватил и «с применением насилия совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

— После этого 33-летний обвиняемый с места происшествия скрылся, однако через несколько дней был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения совместных со следователем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, — сообщили в СК.

Мужчина не признал вину.

Выяснилось, что мужчина был постояльцем одной из социальных гостиниц в Кировском районе. — Напал насильник на девушку в 300 метрах от автосервиса в Южно-Чемском микрорайоне, рядом с конечной остановкой трамвая. На месте были найдены принадлежащий ему телефон и носовой платок, — рассказывал НГС источник в правоохранительных органах.

В гостинице, где жил подозреваемый, корреспонденту НГС подтвердили информацию о жильце. Мужчина рассказал им, что отбывал срок в местах лишения свободы, после чего находился в трудной жизненной ситуации без жилья и документов.

Осенью 2021 года в дежурную часть отдела полиции по городу Оби с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Она обвинила своего мужа в надругательстве над ее 15-летней племянницей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, а спустя сутки полицейские задержали его в Омске. Мужчина дал признательные показания.

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