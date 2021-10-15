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В Новосибирске постоялец социальной гостиницы изнасиловал девушку на улице

32-летний мужчина напал на жертву недалеко от ее дома

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Подозреваемый напал на девушку в 300 метрах от автосервиса в Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска

Подозреваемый напал на девушку в 300 метрах от автосервиса в Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска

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Ночью 14 октября бывший заключенный изнасиловал 21-летнюю жительницу Новосибирска недалеко от ее дома в Южно-Чемском микрорайоне.

Инцидент произошел примерно в 00:30. Девушка обратилась в полицию. Сотрудники установили личность подозреваемого — им оказался 32-летний мужчина, который остановился в одной из социальных гостиниц в Кировском районе Новосибирска, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— Напал насильник на девушку в 300 метрах от автосервиса в Южно-Чемском микрорайоне, рядом с конечной остановкой трамвая. На месте были найдены принадлежащий ему телефон и носовой платок. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается его местонахождение, — добавил источник.

В гостинице, где жил подозреваемый, корреспонденту НГС подтвердили информацию о жильце и пояснили, что он у них остановился около трех недель назад. Мужчина рассказал им, что отбывал срок в местах лишения свободы, сейчас находится в трудной жизненной ситуации без жилья и документов.

— На вид он абсолютно адекватный. Сказал, что хочет восстановить документы и хочет изменить свою жизнь. Мы выдали ему 1500 на восстановление паспорта и 400 рублей на фотографии. Фото он сделал точно и даже говорил, что и заявление на восстановление паспорта подал в полицию. Где он был до того, как поселился у нас, мне неизвестно. Может, жил на улице, может, в другой организации — они же мигрируют, ищут, где для них будут лучше условия, — рассказал руководитель благотворительной организации Владимир Кискин.

Со слов представителя гостиницы, постоялец уже три дня не появлялся в учреждении и на связь не выходил. За какие преступления он был в колонии и когда освободился, подозреваемый не рассказывал.

По факту совершенного преступления СУ СК РФ по Новосибирской области проводится проверка.

12 октября в дежурную часть отдела полиции по городу Оби с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Она обвинила своего мужа в надругательстве над ее 15-летней племянницей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, а спустя сутки полицейские задержали его в Омске. Мужчина дал признательные показания.

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СКизнасилованиеполициярозыск подозреваемого
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