В Новосибирске постоялец социальной гостиницы изнасиловал девушку на улице

В гостинице, где жил подозреваемый, корреспонденту НГС подтвердили информацию о жильце и пояснили, что он у них остановился около трех недель назад. Мужчина рассказал им, что отбывал срок в местах лишения свободы, сейчас находится в трудной жизненной ситуации без жилья и документов.



— На вид он абсолютно адекватный. Сказал, что хочет восстановить документы и хочет изменить свою жизнь. Мы выдали ему 1500 на восстановление паспорта и 400 рублей на фотографии. Фото он сделал точно и даже говорил, что и заявление на восстановление паспорта подал в полицию. Где он был до того, как поселился у нас, мне неизвестно. Может, жил на улице, может, в другой организации — они же мигрируют, ищут, где для них будут лучше условия, — рассказал руководитель благотворительной организации Владимир Кискин.



Со слов представителя гостиницы, постоялец уже три дня не появлялся в учреждении и на связь не выходил. За какие преступления он был в колонии и когда освободился, подозреваемый не рассказывал.

По факту совершенного преступления СУ СК РФ по Новосибирской области проводится проверка.