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Сбил и оставил на кладбище: под Новосибирском вынесли приговор за наезд на полицейского

Мужчина скончался от полученных травм

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Осужденный скрылся с места наезда на пешехода

Осужденный скрылся с места наезда на пешехода

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Дмитрия Лыткина, который сбил полицейского в поселке Чик Новосибирской области, а потом спрятал еще живого на кладбище, приговорили к шести годам колонии-поселения.

Вечером 13 декабря 2019 года Лыткин, который был лишен водительских прав, наехал на пешехода, но врача он не вызвал. Вместо этого преступник положил пострадавшего на заднее сиденье своей машины и уехал с места происшествия.

— В дороге с целью сокрытия причастности к совершению ДТП Лыткин принял решение об оставлении потерпевшего в безлюдном месте, после чего, подъехав на территорию городского кладбища, оставил его в бессознательном состоянии на обочине дороги на снегу и скрылся, — сообщает помощник судьи Коченевского районного суда Марина Ильенкова.

Через несколько часов пострадавшего полицейского, который был еще жив, обнаружили и вызвали ему скорую помощь. Мужчину доставили в больницу. У него сломан череп. В результате пострадавший скончался.

Суд признал Дмитрия Лыткина виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека и было сопряжено с оставлением места происшествия (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Ему нельзя управлять транспортными средствами 1,5 года.

За оставление человека в опасности (ст. 125 УК РФ) Лыткина приговорили к обязательным работам на 200 часов. Но суд освободил его от наказания из-за истечения срока давности.

Приговор не вступил в законную силу, адвокат осужденного подала апелляцию.

В начале марта водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил 51-летнего мужчину, который шел ему навстречу. Этот момент попал на видео.

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Чикнаезд на пешехода
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