Сбил и оставил на кладбище: под Новосибирском вынесли приговор за наезд на полицейского

Дмитрия Лыткина, который сбил полицейского в поселке Чик Новосибирской области, а потом спрятал еще живого на кладбище, приговорили к шести годам колонии-поселения.



Вечером 13 декабря 2019 года Лыткин, который был лишен водительских прав, наехал на пешехода, но врача он не вызвал. Вместо этого преступник положил пострадавшего на заднее сиденье своей машины и уехал с места происшествия.



— В дороге с целью сокрытия причастности к совершению ДТП Лыткин принял решение об оставлении потерпевшего в безлюдном месте, после чего, подъехав на территорию городского кладбища, оставил его в бессознательном состоянии на обочине дороги на снегу и скрылся, — сообщает помощник судьи Коченевского районного суда Марина Ильенкова.

