Сибиряк отдал 120 тысяч юристам за помощь со страховкой после ДТП, но остался без денег и решения проблемы

Вячеслав Глебов оказался недоволен страховой выплатой после ДТП, за помощью он обратится в юридический центр «Сапфир». В итоге треть полученной страховки он отдал юристам, но в решении своей проблемы не продвинулся ни на шаг, получив новую: необходимость вернуть свои 120 тысяч. НГС пообщался со всеми сторонами конфликта.
«Пообещали невозможное!»
1 ноября «Хонду CR-V» Вячеслава Глебова протаранила «Газель». Страховая компания оценила стоимость ремонта автомобиля 2011 года выпуска в 320 тысяч рублей, пенсионеру эта сумма показалась маловатой. 21 декабря он отправился на консультацию к юристам ООО «Сапфир» на ул. Депутатской, 46.
— Встретили меня приветливо, выслушали. Посмотрев документы, юристы заявили, что помогут гарантированно взыскать со страховой две выплаты, в 80 и 300 тысяч рублей, а может и еще больше. Меня убедили, что отдать 120 тысяч сейчас, чтобы потом получить намного больше — хорошее вложение средств. Я заключил договор оказания услуг и заплатил, — рассказал НГС Глебов.
Вскоре мужчине перезвонил представитель «Сапфира» Алексей Куимов, сообщив о назначении встречи с оценщиками.
— Куимов сказал, что у них есть договор с хорошей оценочной компанией, встречу со специалистами назначили на следующий день. Когда я пришел к оценщикам, выяснилось: Куимова они знать не знают, как и «Сапфир». Посмотрев документы по ДТП и страховой выплате, мне пояснили, что сумма, которую мне выплатили — разумная и объективная. Я начал подозревать, что меня попросту обманули, — говорит Глебов.
Пенсионер решил обратиться к другим юристам. Изучив подписанные им документы, они подтвердили опасения мужчины.
— Вместе с договором Глебов подписал акт выполненных работ, таким образом юристы страхуют себя от претензий обманутых потребителей: услуги-то уже оказаны и замечаний не было. Данная схема напоминает принцип работы юристов с мошенническим уклоном, о которых вы писали ранее: ИП Гусева и «Гарант». Мы считаем, что цена на услуги «Сапфир» была необоснованно завышена, сами услуги — не оказаны, налицо признаки мошенничества, — сказал НГС частнопрактикующий юрист Валентин Ромашев.
Глебов обратился с претензией о возврате средств (на сегодня ответа он не получил) и с заявлением в полицию по факту мошенничества.
— Реальная стоимость подобных услуг с учетом даже участия представителя в суде — тысяч тридцать. Здесь же с пенсионера взяли 120 тысяч, понаобещав неисполнимого: ну не взыскать в подобной ситуации со страховой столько, чтобы покрыть расходы на услуги «Сапфира», — подытожил Ромашев.
Позиция «Сапфира»
Гендиректор юридической компании «Сапфир» Валерий Ануфриенко подробно ответил на вопросы НГС. По его словам, акт выполненных работ, подписанный Глебовым, был не финишным, а промежуточным.
— В документе указывался алгоритм действий, подробная консультация, выработка стратегии по решению поставленной задачи. Данный акт под видеозапись был представлен заказчику и обоснован, на что претензий в момент его подписания и следующих дней не было. Считаю, что сравнение нашей фирмы с ИП Гусевой и «Гарантом» некорректно: мы за свою репутацию переживаем, — прокомментировал Ануфриенко.
Также гендиректор сказал, что видит возможность урегулирования конфликта с потребителем в досудебном порядке.
— Глебову был предложен алгоритм действий по его вопросу, на что он дал свое согласие и закрепил это подписанием договора на оказание юридических услуг. Мы согласовали встречу с экспертом-оценщиком, параллельно подготовили проекты претензий и жалоб. После проведения экспертизы стоимость ущерба не изменилась, поэтому Вячеслав Дмитриевич прибыл в офис компании для подачи заявления о расторжении договора, заявление было принято, и в течение 10 рабочих дней будет дан ответ на претензию с указанием даты и суммы выплаты, а также отчета по проделанной работе. Хочу отметить, что никакого спора с Глебовым Вячеславом Дмитриевичем нет, нарушений его прав нет! — подытожил Ануфриенко.
По данным «Контур.Фокус», в Новосибирске по одному юридическому адресу (Депутатская, 46) одновременно существуют два «Сапфира», которые оказывают услуги в области права.
Первый — Юридический центр «Сапфир» с ИНН 5406809313 создан в начале 2021 года, директор и единственный учредитель — Илья Конюхов. 15 декабря 2021 налоговая решила исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ из-за наличия недостоверных сведений.
Второй — ООО «Сапфир», гендиректор и единственный учредитель — Валерий Ануфриенко. Дата создания фирмы — октябрь 2020 года. Финансовые показатели не раскрываются.
3 декабря НГС рассказал историю сибиряка, который отдал юристам 100 тысяч рублей за помощь в потребительском споре о холодильной камере стоимостью в
А двумя неделями ранее полиция задержала пятерых сотрудников юридической группы, которая работала на Гоголя, 38. Юристы сначала работали под вывеской ИП Гусевой, после — от имени ИП Анисимовой, несколько лет приглашая новосибирцев на бесплатные консультации, которые заканчивались оформлением дорогих договоров на юридическое сопровождение. В итоге клиенты оказались недовольны качеством услуг, которые должны были оказываться за большие деньги.