Сибиряк отдал 120 тысяч юристам за помощь со страховкой после ДТП, но остался без денег и решения проблемы

— Встретили меня приветливо, выслушали. Посмотрев документы, юристы заявили, что помогут гарантированно взыскать со страховой две выплаты, в 80 и 300 тысяч рублей, а может и еще больше. Меня убедили, что отдать 120 тысяч сейчас, чтобы потом получить намного больше — хорошее вложение средств. Я заключил договор оказания услуг и заплатил, — рассказал НГС Глебов.



Вскоре мужчине перезвонил представитель «Сапфира» Алексей Куимов, сообщив о назначении встречи с оценщиками.



— Куимов сказал, что у них есть договор с хорошей оценочной компанией, встречу со специалистами назначили на следующий день. Когда я пришел к оценщикам, выяснилось: Куимова они знать не знают, как и «Сапфир». Посмотрев документы по ДТП и страховой выплате, мне пояснили, что сумма, которую мне выплатили — разумная и объективная. Я начал подозревать, что меня попросту обманули, — говорит Глебов.



Пенсионер решил обратиться к другим юристам. Изучив подписанные им документы, они подтвердили опасения мужчины.



— Вместе с договором Глебов подписал акт выполненных работ, таким образом юристы страхуют себя от претензий обманутых потребителей: услуги-то уже оказаны и замечаний не было. Данная схема напоминает принцип работы юристов с мошенническим уклоном, о которых вы писали ранее: ИП Гусева и «Гарант». Мы считаем, что цена на услуги «Сапфир» была необоснованно завышена, сами услуги — не оказаны, налицо признаки мошенничества, — сказал НГС частнопрактикующий юрист Валентин Ромашев.

