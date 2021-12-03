«Развели меня как лоха!» Сибиряк отдал юристам 100 тысяч, чтобы выиграть спор из-за морозилки за 25 тысяч

Компания «Гарант» зазывает сибиряков на бесплатные юридические консультации, на которых им рассказывают о прекрасных перспективах решить любой вопрос и отсудить кругленькую сумму. Вот только берут за «работу» юристы намного больше того, что в принципе возможно отсудить. Корреспондент НГС пообщался с пострадавшим от действий недобросовестных юристов и даже с одним из бывших сотрудников компании «Гарант», который теперь собирает обманутых для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.
«Гарант», который ничего не гарантирует
Пенсионер Геннадий Горелов в июле купил в «Эльдорадо» морозильную камеру Indesit за 2
В досудебном порядке проблему урегулировать не вышло: в ответ на претензию Горелова в ООО «МВМ» (владелец бренда «Эльдорадо») сообщили, что потребитель сам подписал акт приема-передачи, а значит нести ответственность за трещину ритейлер бытовой техники не намерен (ответ «МВМ» есть в распоряжении НГС).
Пенсионер решил судиться, и за помощью он обратился в ООО «Гарант» на улице Фрунзе, 5 в Новосибирске.
— Услышав мою историю, они сразу сказали: дело верное, отсудим компенсацию в сто тысяч, вернем деньги за морозилку, заставим «Эльдорадо» заплатить штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить законное требование потребителя. Все так толково и убедительно звучало, что я поверил им, — рассказал НГС Геннадий Горелов. — Только впоследствии я понял: меня просто развели как лоха!
За несколько встреч-консультаций мужчину убедили выложить сначала 3
— Да, да: именно мошенничество. Во-первых, обещанные услуги не были оказаны, во-вторых, когда дело дошло до суда, от «Гаранта» пришел какой-то юрист, который сказал, что к «Гаранту» никакого отношения он не имеет, с содержанием иска даже не был знаком. Сам же иск был составлен с ошибками в расчетах и датах. В итоге он был обычным слушателем на процессе. Да и вообще, при цене холодильника в 25 тысяч взять с человека сто тысяч, обещая всё с лихвой вернуть и помочь на этом заработать — откровенный обман: юристу понятно, что эти затраты просто невозможно будет окупить! — сказал Колодников.
Горелов и Колодников внесли корректировки в неправильный иск «Гаранта» и будут судиться с «Эльдорадо» без их помощи. Также они будут судиться с юристами с Фрунзе, 5 с целью расторгнуть договор и вернуть уплаченные им деньги.
«Это чистой воды мошенничество!»
Юрист Сергей Антохин искал подработку и увидел объявление на Hh.ru о наборе судебных представителей в ООО «Гарант». По его словам, сотрудничество с компанией никоим образом не оформлялось: просто представитель имел 20% от стоимости договора за ведение дела в суде.
— Сами кейсы выдавались за день-два до начала заседания, даже толком ознакомиться с материалами времени толком не было. Мне в работу попал спор женщины с Пенсионным фондом. Задачу поставили: просто поприсутствовать, сказать, что поддерживаю исковые требования. В итоге суд отказал ввиду необоснованности иска. Ну и всё в таком духе продолжалось: абсолютно сырые, юридически неграмотные иски подавались от имени людей, как будто цели выиграть суд на самом деле не ставилось, — рассказывает Антохин.
Спустя два месяца работы, в начале октября, судебный представитель заметил интересную деталь: «Гарант» изменил форму своих типовых договоров, существенно усложнив возможность их расторжения для потребителей.
— Был исключен пункт договора о расторжении по инициативе заказчика. Потом мне в работу дали материал, где нужно было для клиента получить исполнительный лист по выигранному делу и направить его судебным приставам. Стоимость этой услуги составила 6
Юрист отмечает, что людям при заключении договоров сразу предъявляют акт приема-передачи оказанных услуг.
— В совокупности с остальными уловками этой фирмы, я как бывший сотрудник правоохранительных органов могу открыто заявить: это чистой воды мошенничество. От одного из группы пострадавших нами уже подано несколько заявлений в полицию, однако сотрудники пока бездействуют, ссылаясь на гражданско-правовой характер отношений, — говорит Серей Антохин.
В ООО «Гарант» отказались обсуждать с НГС методы своей работы.
ООО «Гарант» зарегистрировано 20 марта 2020 в Новокузнецке. Гендиректор Анастасия Таратута, единственный учредитель — Владлен Уросов. На 12 ноября найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам. По данным «Контур.Фокус», компания не предоставляла финансовую отчетность за 2020 год. Владлен Уросов также единственный учредитель и гендиректор юридической фирмы «Правое дело» в Ростове-на-Дону, созданной 13 мая 2021 года. Однако, по результатам проверки ФНС, компания подавала в ЕГРЮЛ недостоверные сведения.
Перспективы возврата денег и доказательства мошенничества
Вытягивание с потребителей больших денег за юридическое сопровождение, а потом халатное исполнение своих обязательств или их неисполнение вовсе — бизнес, поставленный на поток в Новосибирске. В суде потребителю сложно доказать свою правоту: ведь он сам подписывает акт приема-передачи выполненных работ, а договоры составлены с учетом перспектив получения подобных исков. Однако примеры возврата денег есть.
В мае 2020 года Владимир Лагунов обратился в компанию «Центр защиты прав»: юристы за
Мужчина обратился к другому юристу Денису Артемову, который и рассказал, что в принципе можно было не платить деньги и оформить постройку самостоятельно. Артемов сделал это за пару недель, а после — обратился с иском в суд о возврате уплаченных денег.
— Согласно решению суда, «Центр защиты прав» обязали вернуть оставшиеся 50 тысяч рублей и заплатить еще 1
Что касается привлечения недобросовестных юристов к уголовной ответственности — тут еще сложнее. Полиция, как правило, отправляет заявителей в суд со ссылкой на то, что они стали стороной гражданско-правовых отношений, не усматривая состава преступления. Однако положительные примеры тоже есть, но возникают они при условии создания критической массы: десятков обращений по поводу мошенничества конкретного юридического лица.
Для возбуждения уголовного дела в отношении юристов ИП Гусевой с Гоголя, 38 потребовалось целых 70 заявлений в полицию. В конце ноября 2021 года правоохранители задержали пятерых сотрудников фирмы: четверых заключили в СИЗО, одного отправили под домашний арест. Методы работы юристов ИП Гусевой очень похожи на те, что используют в ООО «Гарант», судя по рассказам пострадавших.