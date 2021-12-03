«Развели меня как лоха!» Сибиряк отдал юристам 100 тысяч, чтобы выиграть спор из-за морозилки за 25 тысяч

Пенсионер Геннадий Горелов в июле купил в «Эльдорадо» морозильную камеру Indesit за 2 5 00 0 рублей. Технику доставили на дом, сообщив, что по инструкции по эксплуатации ее нельзя включать в ближайшие четыре часа. Посмотрев на новенькую морозилку, местами заклеенную скотчем, мужчина подписал акт приема-передачи. Геннадий заметил трещину на корпусе только когда начал ее подключать.



В досудебном порядке проблему урегулировать не вышло: в ответ на претензию Горелова в ООО «МВМ» (владелец бренда «Эльдорадо») сообщили, что потребитель сам подписал акт приема-передачи, а значит нести ответственность за трещину ритейлер бытовой техники не намерен (ответ «МВМ» есть в распоряжении НГС).



Пенсионер решил судиться, и за помощью он обратился в ООО «Гарант» на улице Фрунзе, 5 в Новосибирске.



— Услышав мою историю, они сразу сказали: дело верное, отсудим компенсацию в сто тысяч, вернем деньги за морозилку, заставим «Эльдорадо» заплатить штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить законное требование потребителя. Все так толково и убедительно звучало, что я поверил им, — рассказал НГС Геннадий Горелов. — Только впоследствии я понял: меня просто развели как лоха!