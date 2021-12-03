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«Развели меня как лоха!» Сибиряк отдал юристам 100 тысяч, чтобы выиграть спор из-за морозилки за 25 тысяч

Новосибирцы обвиняют в мошенничестве дельцов из компании «Гарант»

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Новосибирца, который пытался отстоять свои права потребителя, обманули недобросовестные юристы. Это схема

Новосибирца, который пытался отстоять свои права потребителя, обманули недобросовестные юристы. Это схема

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Компания «Гарант» зазывает сибиряков на бесплатные юридические консультации, на которых им рассказывают о прекрасных перспективах решить любой вопрос и отсудить кругленькую сумму. Вот только берут за «работу» юристы намного больше того, что в принципе возможно отсудить. Корреспондент НГС пообщался с пострадавшим от действий недобросовестных юристов и даже с одним из бывших сотрудников компании «Гарант», который теперь собирает обманутых для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

«Гарант», который ничего не гарантирует


Пенсионер Геннадий Горелов в июле купил в «Эльдорадо» морозильную камеру Indesit за 25 000 рублей. Технику доставили на дом, сообщив, что по инструкции по эксплуатации ее нельзя включать в ближайшие четыре часа. Посмотрев на новенькую морозилку, местами заклеенную скотчем, мужчина подписал акт приема-передачи. Геннадий заметил трещину на корпусе только когда начал ее подключать.

В досудебном порядке проблему урегулировать не вышло: в ответ на претензию Горелова в ООО «МВМ» (владелец бренда «Эльдорадо») сообщили, что потребитель сам подписал акт приема-передачи, а значит нести ответственность за трещину ритейлер бытовой техники не намерен (ответ «МВМ» есть в распоряжении НГС).

Пенсионер решил судиться, и за помощью он обратился в ООО «Гарант» на улице Фрунзе, 5 в Новосибирске.

— Услышав мою историю, они сразу сказали: дело верное, отсудим компенсацию в сто тысяч, вернем деньги за морозилку, заставим «Эльдорадо» заплатить штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить законное требование потребителя. Все так толково и убедительно звучало, что я поверил им, — рассказал НГС Геннадий Горелов. — Только впоследствии я понял: меня просто развели как лоха!

Пенсионер не может внятно объяснить, как его убедили выложить такую сумму за услуги непонятного содержания и качества

Пенсионер не может внятно объяснить, как его убедили выложить такую сумму за услуги непонятного содержания и качества

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За несколько встреч-консультаций мужчину убедили выложить сначала 32 320 рублей за написание нескольких жалоб (28 августа) и еще 65 000 — за представление его интересов в суде (14 сентября). Таким образом, пенсионер заплатил юристам 97 320 рублей. Жалобы юристов, если и отправлялись, не принесли никакого результата. Горелов почувствовал неладное и обратился к знакомому юристу Юрию Колодникову, который пришел к выводу, что в отношении мужчины совершено мошенничество.

— Да, да: именно мошенничество. Во-первых, обещанные услуги не были оказаны, во-вторых, когда дело дошло до суда, от «Гаранта» пришел какой-то юрист, который сказал, что к «Гаранту» никакого отношения он не имеет, с содержанием иска даже не был знаком. Сам же иск был составлен с ошибками в расчетах и датах. В итоге он был обычным слушателем на процессе. Да и вообще, при цене холодильника в 25 тысяч взять с человека сто тысяч, обещая всё с лихвой вернуть и помочь на этом заработать — откровенный обман: юристу понятно, что эти затраты просто невозможно будет окупить! — сказал Колодников.

Горелов и Колодников внесли корректировки в неправильный иск «Гаранта» и будут судиться с «Эльдорадо» без их помощи. Также они будут судиться с юристами с Фрунзе, 5 с целью расторгнуть договор и вернуть уплаченные им деньги.

«Это чистой воды мошенничество!»


Юрист Сергей Антохин искал подработку и увидел объявление на Hh.ru о наборе судебных представителей в ООО «Гарант». По его словам, сотрудничество с компанией никоим образом не оформлялось: просто представитель имел 20% от стоимости договора за ведение дела в суде.

— Сами кейсы выдавались за день-два до начала заседания, даже толком ознакомиться с материалами времени толком не было. Мне в работу попал спор женщины с Пенсионным фондом. Задачу поставили: просто поприсутствовать, сказать, что поддерживаю исковые требования. В итоге суд отказал ввиду необоснованности иска. Ну и всё в таком духе продолжалось: абсолютно сырые, юридически неграмотные иски подавались от имени людей, как будто цели выиграть суд на самом деле не ставилось, — рассказывает Антохин.

Спустя два месяца работы, в начале октября, судебный представитель заметил интересную деталь: «Гарант» изменил форму своих типовых договоров, существенно усложнив возможность их расторжения для потребителей.

— Был исключен пункт договора о расторжении по инициативе заказчика. Потом мне в работу дали материал, где нужно было для клиента получить исполнительный лист по выигранному делу и направить его судебным приставам. Стоимость этой услуги составила 65 000. С другой клиентки за спор по автомобилю на 24 тысячи рублей взяли 116 тысяч рублей. С еще одной сибирячки, которую ранее обманули мошенники, «Гарант» вытянул еще 300 000, но толком не помог. Один мужчина оставил «Гаранту» 600 тысяч непонятно за что. Я понял, что это уже перебор, сказал «Гаранту», что не буду участвовать в таких мошеннических схемах. В итоге меня кинули на зарплату по нескольким кейсам, которые я вел в суде. Я собрал всех клиентов, которых вёл для этой фирмы, и предложил им обратиться в суд с требованием вернуть деньги за некачественно оказанные или не оказанные услуги, — продолжил Антохин.

Юрист отмечает, что людям при заключении договоров сразу предъявляют акт приема-передачи оказанных услуг.

— В совокупности с остальными уловками этой фирмы, я как бывший сотрудник правоохранительных органов могу открыто заявить: это чистой воды мошенничество. От одного из группы пострадавших нами уже подано несколько заявлений в полицию, однако сотрудники пока бездействуют, ссылаясь на гражданско-правовой характер отношений, — говорит Серей Антохин.

В ООО «Гарант» отказались обсуждать с НГС методы своей работы.

ООО «Гарант» зарегистрировано 20 марта 2020 в Новокузнецке. Гендиректор Анастасия Таратута, единственный учредитель — Владлен Уросов. На 12 ноября найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам. По данным «Контур.Фокус», компания не предоставляла финансовую отчетность за 2020 год. Владлен Уросов также единственный учредитель и гендиректор юридической фирмы «Правое дело» в Ростове-на-Дону, созданной 13 мая 2021 года. Однако, по результатам проверки ФНС, компания подавала в ЕГРЮЛ недостоверные сведения.

Перспективы возврата денег и доказательства мошенничества


Вытягивание с потребителей больших денег за юридическое сопровождение, а потом халатное исполнение своих обязательств или их неисполнение вовсе — бизнес, поставленный на поток в Новосибирске. В суде потребителю сложно доказать свою правоту: ведь он сам подписывает акт приема-передачи выполненных работ, а договоры составлены с учетом перспектив получения подобных исков. Однако примеры возврата денег есть.

В мае 2020 года Владимир Лагунов обратился в компанию «Центр защиты прав»: юристы за 80 000 рублей обещали узаконить постройку на земельном участке в селе Ленинское. Шло время, и наступил декабрь, но стать полноценным собственником постройки в Морском сельсовете у Лагунова так и не получалось, тогда клиент написал в «Центр защиты прав» досудебную претензию. Мужчине вернули 30 тысяч рублей, заявив, что остальные деньги ушли на уже оказанные юридические услуги.

Мужчина обратился к другому юристу Денису Артемову, который и рассказал, что в принципе можно было не платить деньги и оформить постройку самостоятельно. Артемов сделал это за пару недель, а после — обратился с иском в суд о возврате уплаченных денег.

— Согласно решению суда, «Центр защиты прав» обязали вернуть оставшиеся 50 тысяч рублей и заплатить еще 100 000 — в качестве неустойки, нанесенного морального вреда и отказ в добровольном порядке удовлетворить законные требования потребителя, — рассказал Артемов НГС.

Что касается привлечения недобросовестных юристов к уголовной ответственности — тут еще сложнее. Полиция, как правило, отправляет заявителей в суд со ссылкой на то, что они стали стороной гражданско-правовых отношений, не усматривая состава преступления. Однако положительные примеры тоже есть, но возникают они при условии создания критической массы: десятков обращений по поводу мошенничества конкретного юридического лица.

Для возбуждения уголовного дела в отношении юристов ИП Гусевой с Гоголя, 38 потребовалось целых 70 заявлений в полицию. В конце ноября 2021 года правоохранители задержали пятерых сотрудников фирмы: четверых заключили в СИЗО, одного отправили под домашний арест. Методы работы юристов ИП Гусевой очень похожи на те, что используют в ООО «Гарант», судя по рассказам пострадавших.

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мошенничествоюристыобман потребителей
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