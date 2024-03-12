Небарные, неприкасаемые: как пловец-экстремал и экс-наркополицейский открыли сеть скандальных клубов — сколько они зарабатывают

Федеральной сетью заведений Nebar, по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет компания «Неайс». Генеральным директором числится Анастасия Майорова, учредителям в равных долях Иван Зыков и Денис Тимофеев. На конец 2022 года (более свежих данных не представлено) выручка организации составила 67,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 15,3 миллиона рублей.



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46-летнего Дениса Тимофеева можно назвать опытным бизнесменом. По данным сервиса Контур.фокус, мужчина зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и участвует в 5 организациях, ранее участвовал еще в двух, ныне ликвидированных. Общую стоимость его долей в уставных капиталах компаний сервис Rusprofile оценивает в 105 миллионов рублей по состоянию на конец 2022 года.

