Небарные, неприкасаемые: как пловец-экстремал и экс-наркополицейский открыли сеть скандальных клубов — сколько они зарабатывают

Заведения «Небар», принадлежащие федеральной сети «Неайс», в последнее время все чаще становятся причиной скандалов в публичном пространстве. Во всяком случае, именно такая репутация у бара в Новосибирске. То один, то другой ревнитель нравственности замечает на снятых в клубе видео непотребства и жалуется в компетентные органы. Журналисты НГС изучили биографии владельцев «Небаров» и историю заведений.
Федеральной сетью заведений Nebar, по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет компания «Неайс». Генеральным директором числится Анастасия Майорова, учредителям в равных долях Иван Зыков и Денис Тимофеев. На конец 2022 года (более свежих данных не представлено) выручка организации составила 67,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 15,3 миллиона рублей.
Экстремальный спорт и пьяный бизнес
46-летнего Дениса Тимофеева можно назвать опытным бизнесменом. По данным сервиса Контур.фокус, мужчина зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и участвует в 5 организациях, ранее участвовал еще в двух, ныне ликвидированных. Общую стоимость его долей в уставных капиталах компаний сервис Rusprofile оценивает в 105 миллионов рублей по состоянию на конец 2022 года.
Занимается господин Тимофеев в основном барами: основной вид деятельности четырех из пяти действующих юрилических лиц (ООО «Нежный РВБ», ООО «Небар Мск1», ООО «Чан бури», и конечно, ООО «Неайс») — подача напитков. Пятая компания, ООО ЦКБ занимается кадастровой деятельностью.
Вместе в конце 2022-го года пять компаний принесли своему владельцу выручку 386 миллионов рублей, что на треть больше, чем в конце 2021-го, и чистую прибыль 55 миллионов рублей (она подросла почти в полтора раза, на 41%).
На аватарах в мессенджерах Денис Тимофеев ставит фото в спортивной одежде, в телеграме он также является участником двух организационных групп, посвященных экстремальным заплывам в Белграде и Черногории.
Пользователи сервиса Гетконтакт записывали его как «Денис босс Небар», «Денис инвестор Ириски», «Денис владелец клубов», «Денис инвестор Новосиб», «Денис Друг Ракитянского» и другие. Возможно, под Ракитянским имеется в виду Максим Ракитянский, по данным портала Sosstav.ru, он является руководителем спецпроектов онлайн-кинотеатра Premier (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»).
Судя по тегу «Денис отец Ромы Игоря», предприниматель воспитывает двоих сыновей, а метка «Денис Геш» подсказывает, что зимой пловец переходит на катание на горных лыжах.
Легальные наркотики и аморалка
В отличие от господина Тимофеева, имеющего большой финансовый бэкграунд, второго владельца сети, Ивана Зыкова, можно назвать темной лошадкой. Первым и единственным его проектом стала как раз компания ООО «Неайс», принадлежащая ему в равных долях с Денисом Тимофеевым.
Предприниматель не ведет открытых профилей в социальных сетях, на автаре предположительно принадлежащего ему профилю ВКонтакте изображен спортивный мотоцикл.
По версии телеграм-канала Mash, скрывать личную информацию бизнесмен научился на предыдущих рабочих местах. Якобы господин Зыков — бывший начальник отдела контроля за легальным оборотом наркотиков уже несуществующего ФСКН и замруководителя отдела безопасности оборонного завода.
На представленном коллаже указаны такие теги, как «начальник ОКЛОН Иван Петрович Зыков Питер» и «Алмаз Антей Зыков Иван Петрович Зам Нач отд без АО Заслое».
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» специализируется на производстве оружия и боеприпасов. Держателем регистра акционеров является ООО «Оборонрегистр», руководитель — Ян Новиков. Последний раз финансовые показатели оборонного предприятия были опубликованы в конце 2016 тогда. На тот момент «Алмаз-Антей» получил 212 миллиардов выручки и 1,1 миллиард рублей чистой прибыли.
Связана ли карьера господина Зыкова с тем, что несмотря на вал жалоб ревнителей нравственности, новосибирский клуб до сих пор не закрыт, — вопрос открытый.
Громкая слава небара
В последнее время новосибирское заведение сети постоянно попадало в поле зрения СМИ. Сначала на клуб пожаловались общественник Сергей Майоров, представляющий организацию Совет отцов, и депутат Александр Аверкин, после чего проверять заведение начала прокуратура. По мнению обеспокоенных общественных деятелей, творящийся в стенах клуба разврат противоречит сообщениям нравственности. Затем, в Роспотребназор и мэрию новосибирца пожаловался другой обиженный посетитель заведения. Он пожелал сохранить анонимность, но предоставил в распоряжение НГС официальные ответы ведомства и муниципалитета.
Роспотребнадзор, согласно им, нашел грубые нарушения в работе клуба, а мэрия отчиталась, что переслала обращение в МВД и попросила руководство клуба внимательнее следить за гостями. Результатов проверки пока нет.
При этом арт-директор новосибирского клуба Севиль Сулаева рассказала НГС, что откровенной порнографии в клубе нет и никогда не было. Если гостья ночного заведения захочет станцевать на барной стойке, раздеться полностью ей не дадут, а чем люди занимаются в туалете клуба, никто из персонала выяснять и контролировать не вправе.
— Nebar — это бренд с 15-летней историей. Такая концепция была всегда — дерзкая, скандальная, с вызовом. Лозунг «У нас можно все» каждый понимает по своему. Всегда были девчонки на барной стойке, всегда они немного оголялись. Люди развлекаются так, как им нравится, как они хотят, как умеют, — у каждого свои рамки приличия и границы дозволенного. Сильной грязи у нас никогда не было и нет, мы ее не приветствуем, — говорила она журналисту.
Журналисты НГС тоже побывали в скандальном заведении, но ничего особенно аморального не увидели. Впечатления от ночи, проведенной в самом скандальном баре Новосибирска можно прочитать в ироничном репортаже.