Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе приложения Wildberries

Вечером 7 марта жители Новосибирска сообщили о сбое в работе приложения интернет-магазина Wildberries. По словам читателей НГС, трудности возникли при попытке оплаты товаров привязанной к приложению банковской картой.
Читатель НГС Максим рассказал, что не смог провести оплату автоматически.
— Вечером пошел в пункт выдачи заказов, получил посылку, примерил, а автоматически произвести оплату не получилось. Карта оказалась не привязана. Пришлось зайти в приложение и по новой привязывать карту. Сотрудница сказала, что сегодня сбой, видимо из-за большого количества заказов и получения посылок, — рассказал Максим.
Другой новосибирец Виктор столкнулся с аналогичной проблемой.
— Пришел забрать свою покупку, хотел померить, примерочные были заняты. Хотел провести оплату. А мне говорят — у вас нет привязанной к аккаунту карты. Я немного опешил, а сотрудница говорит — не волнуйтесь, сегодня такое часто встречается. Попробуйте зайти и сами оплатить. Я захожу — карта не привязана, пришлось снова привязывать её. Как раз примерочная освободилась, я померил куртку и уже сам провел оплату, — рассказал НГС Виктор.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Wildberries, чтобы узнать причины сбоя при попытке оплатить товары. В компании пообещали предоставить ответ в ближайшее время.
В начале марта жители Новосибирска также сообщили о масштабном сбое в работе приложения банка «Тинькофф». Пользователи сообщили о трудностях с авторизацией.