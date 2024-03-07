Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе приложения Wildberries

— Пришел забрать свою покупку, хотел померить, примерочные были заняты. Хотел провести оплату. А мне говорят — у вас нет привязанной к аккаунту карты. Я немного опешил, а сотрудница говорит — не волнуйтесь, сегодня такое часто встречается. Попробуйте зайти и сами оплатить. Я захожу — карта не привязана, пришлось снова привязывать её. Как раз примерочная освободилась, я померил куртку и уже сам провел оплату, — рассказал НГС Виктор.

