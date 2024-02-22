«Годные остатки»: Росимущество выставило на торги айфоны — технику задержали на новосибирской таможне

В Новосибирской области выставили на торги несколько десятков смартфонов марки iPhone и Samsung. Начальная цена мобильных устройств составляет 1,9 миллиона рублей.
Информация об электронном аукционе появилась на сайте «ГИС Торги» накануне, 21 февраля, его организатором стало Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области (ТУ Росимущества в регионе).
— Реализация в качестве годных остатков: мобильные телефоны (смартфоны) в ассортименте 29 шт. согласно приложению, — сказано в документах. — Имущество является задержанным товаром, данные о собственнике отсутствуют.
Уточняется, что видом торгов стала реализация имущества, обращенного в собственность государства. В извещении сказано, что в перечень вошли два смартфона Samsung, а также более двух десятков телефонов марки iPhone из разных линеек. Речь идет о моделях устройств 12, 13 PRO, MINI и другие. На аукционе реализуют смартфоны, которые задержали таможенники.
— Имущество продается в том виде, комплектности и состоянии, в каком оно есть в качестве годных остатков без возможности возврата или обмена вне зависимости от вероятности выявления видимых или скрытых дефектов после приобретения, — сказано в документах.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 марта, подвести его итоги планируется 26 марта. НГС направил запрос в региональное ТУ Росимущества с просьбой прокомментировать лот.
В сентябре прошлого года в Новосибирске появился электронный аукцион на две сотни свадебных платьев. Их хотели продать за 2,4 миллиона рублей.