Организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» завалили судебными исками — с них требуют полмиллиона

На организаторов фестиваля «Ветер Сибири», который прошел под Новосибирском в августе этого года, подали в суд сразу несколько компаний. По данным сайта Арбитражного суда Новосибирской области, на ООО «Музыкальный фестиваль "Ветер Сибири"» с сентября по ноябрь подано 7 исков, 6 из них подали в ноябре.
Публичное акционерное предприятие «Вымпел-коммуникации» в сентябре потребовало с организаторов через суд
«Вымпел-коммуникации» входит в международную организацию Veon Holdings B.V. Как пишут на сайте «Билайна», «Вымпелком» является одним из ведущих поставщиков телекоммуникационных услуг в России. Они владеют брендом «Билайн».
Еще шесть исков были поданы 2 ноября. На компанию-организатора подало в суд ООО «Урал-стрит» — алтайская компания, которая, по данным сайта, является официальным партнером новосибирского «Дизайнмастера». Они занимаются рекламой в Казани и Челябинске. Зарегистрированная в Барнауле компания, по данным «Контур.Фокуса», имеет на конец 2022 года выручку 59,4 миллиона, а чистую прибыль — 10,7 миллиона рублей. На сайте суда нет электронного дела.
Также в суд подала компания «Р-сервис». Электронное дело на сайте Арбитражного суда не опубликовано, но, по данным сервиса «Контур.Фокус», компания с таким же названием занимается рекламой в Новосибирске. Сервис также сообщает, что дело связано с «оспариванием ненормативных актов судебных приставов-исполнителей» и сумма дела —
На компанию подали в суд несколько ИП — Шегуров Роман Геннадьевич, Валов Константин Николаевич и Кириков Сергей Владимирович.
Электронное дело Кирикова Сергея опубликовали на сайте Арбитражного суда. Предприниматель потребовал взыскать 151 тысячу рублей долга за размещение рекламы, также неустойку с 8 июля 2023 года по 31 октября 2023 года в размере
На сайте суда также выложили дело от ООО «Группа компаний "АртБизнесЛайн"». Алтайская компания требует с ООО «Музыкальный фестиваль "Ветер Сибири"»
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Музыкальный фестиваль "Ветер Сибири"» был зарегистрирован в декабре 2021 года в Бийске. Учредитель и директор компании — Константин Полищук. По данным «Контур.Фокуса» на конец 2022 года выручка компании составила 41,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. В 2022 году фестиваль перенесли на 2023 год. Всего в Арбитражном суде с организатора требуют 562 тысячи рублей за последний год.
Во время фестиваля организаторы также столкнулись с разными проблемами. Несколько артистов не приехали выступать, а поле в Мочище затопило сильнейшими дождями.