Организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» завалили судебными исками — с них требуют полмиллиона

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Музыкальный фестиваль "Ветер Сибири"» был зарегистрирован в декабре 2021 года в Бийске. Учредитель и директор компании — Константин Полищук. По данным «Контур.Фокуса» на конец 2022 года выручка компании составила 41,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. В 2022 году фестиваль перенесли на 2023 год. Всего в Арбитражном суде с организатора требуют 562 тысячи рублей за последний год.

Во время фестиваля организаторы также столкнулись с разными проблемами. Несколько артистов не приехали выступать, а поле в Мочище затопило сильнейшими дождями.