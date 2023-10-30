«Я ушел из этого казино с фишками»: первое интервью основателя «Пикабу» после ухода из компании

В 2009 году студент Налоговой академии Максим Хрящев решил создать развлекательный сайт, на который мог бы сам с удовольствием заходить каждый день. Спустя 14 лет на его Pikabu.ru заходят «с удовольствием» миллионы человек, а выручка основанной им компании приближается к полмиллиарда рублей. Однако в
Что такое «Пикабу» и почему он так популярен?
«Пикабу» был создан 4 апреля 2009 года. 20-летний Максим Хрящев тогда учился в Налоговой академии и искал дело, которое помогло бы ему реализовать свой потенциал. Его интерес привлек популярный развлекательный сайт Reddit, созданный в США и сочетающий в себе форум и социальную сеть. Пользователи сами публиковали контент на всевозможные темы — от юмористических картинок и обычных бытовых историй до творческих поделок и технических тонкостей своих профессий. Максим решил, чтобы было бы неплохо создать такой же портал для русскоязычной аудитории.
На его «Пикабу» пользователи тоже должны были сами создавать контент и давать друг другу оценки, продвигающие публикации или, наоборот, снижающие привлекательность просмотра. Публиковать можно всё что душе угодно — за исключением противозаконного контента, вроде разжигания межнациональной розни и призывов к насилию. Рейтинг авторов популярных публикаций рос тоже, что подпитывало их личное вовлечение в проект. Таким образом зарождалось живое и активное сообщество с узнаваемыми авторами.
К 2023 году, по подсчетам аналитического сервиса SimilarWeb, ежемесячное количество визитов на «Пикабу» — 128 миллионов (как указано на самом сайте, более 3 миллионов читателей ежедневно). В рейтинге SW развлекательных платформ портал занимает первое место среди русскоязычных аналогов, вроде «Яплакал» (почти 29 миллионов визитов) и «Фишки» (около 16 миллионов). Отметим, что в статистическом сервисе Liveinternet картина обратная: «Фишки» на первом месте, «Яплакал» — на втором, а «Пикабу» там даже не зарегистрирован.
Так или иначе, популярность «Пикабу» неоспорима, а его многомиллионная аудитория привлекала и рекламодателей. С момента создания финансовые показатели «Пикабу» стремительно росли, и на конец 2022 года, согласно данным «Контур.Фокус», выручка составила 429,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 41,8 миллиона. В компании, которая зарождалась как инициатива творца-одиночки и его помощников на фрилансе, сейчас официально (одноименное юрлицо было зарегистрировано лишь в 2018 году) трудятся более 70 человек: разработчики, администраторы, дизайнеры, модераторы и другие специалисты. Их средняя зарплата всё тем же «Контур.Фокус» оценивается в 200 тысяч рублей.
Но в августе 2022 года Хрящев продал всю свою долю в «Пикабу» холдингу «Альтаир медиа», который объединяет в себе популярный сайт Sports.ru и портал для родителей Baby.ru. Его партнеры Всеволод Киров и Павел Санников со своими 8,5% и 5% соответственно сделали то же самое. «Альтаир медиа» связывают с
О Хрящеве мало что известно, он персона не публичная, лишь в
«Пикабу» — уже не торт?
— Когда вы в последний раз заходили на «Пикабу»?
— Сейчас я регулярно «Пикабу» не читаю, потому что интересы уже, наверное, поменялись. Я читаю более профильные литературу и сайты — информацию другую потребляю, а не то, что сейчас превалирует на «Пикабу». Он начинался, когда мне было 20 лет. За 14 лет интересы людей меняются, это и по пользователям видно. Какие-то пользователи, которые были вначале, потом ушли. Кто-то потом возвращается, кто-то новый приходит. В моей жизни сейчас не особо много развлекательного контента в принципе.
— За эти 14 лет сайт несколько раз переживал волны наплыва пользователей и негодования в духе ««Пикабу» уже не тот».
— Эта история с ««Пикабу» не тот», а точнее — ««Пикабу» уже не торт» (видоизменение расхожей фразы, популярное в Рунете. — Прим. ред.) началась почти сразу, спустя два-три месяца после появления первой аудитории. Это какая-то особенность восприятия аудитории: сегодня у тебя классный контент, а завтра не очень, и тут же высказывается недовольство. Но в самом начале, когда я заметил некоторые паттерны, почему и когда это происходит, то сделал выводы и чуть-чуть изменил продукт. Тогда лента контента формировалась по хронологии (новые посты размещались в верхней, самой видной части, сайта, а предыдущие опускались. — Прим. ред.) с фильтром по рейтингу. Я заметил, что в выходные дни интересного контента меньше, чем в будни, или то, что интересный контент, добавленный в середине дня, пользователь, который приходит вечером, не видит. Тогда я изменил алгоритм выдачи контента, благодарю чему наиболее интересный контент дольше держался в топе, [на видных местах страницы], а наименее интересный был ниже. Это, на мой взгляд, позволило снизить градус недовольства пользователей, и история с ««Пикабу» — не торт» стала происходить реже. Но это мнение пользователей, которое явно сигнализирует, что нужно что-то делать. Это похоже на недовольство в относительно последние годы, когда они жаловались, что на «Пикабу» много [постов о проблемах в сфере] ЖКХ, много мамочек [с историями о детях] и другого подобного. У каждого человека есть что-то свое, что ему не нравится. Я люблю, допустим (допустим!), что-то про ЖКХ, но не люблю истории от мамочек, а другой любит про мамочек, а про ЖКХ не любит. И что с этим делать? В таком случае тебе нужно [создать алгоритм], чтобы одному показывать его [любимый] контент и не показывать другой, и то же самое — для второго [пользователя]. Это приводит продукт к алгоритмической ленте с учетом интересов [отдельных] пользователей.
— В этом был смысл создания фильтрации по тегам (при создании постов на «Пикабу» автор должен внести несколько слов-индификаторов на соответствующую тему) — не нравятся «мамочки», включи их в игнор-лист, чтобы они не появлялись в твоей ленте?
— Да, в том числе, но, к сожалению, пользователи не хотят ничего делать. Они хотят, чтобы за них всё продумали. Тегами и игнор-листом пользуется незначительный процент пользователей. У большинства даже аккаунтов нет — большинство читает «Пикабу» без регистрации, и они не могут настроить ленту. А те, кто регистрируется, крайне мало этим пользуются. Это нормально, наверно: современные продукты делают всё за пользователя — как какой-нибудь «ТикТок». Они по вашему поведению определяют, что вам нравится, а что нет. Пользователи к этому привыкают, и у них формируются высокие требования к остальным продуктам. То же самое должно быть и с «Пикабу». Да, есть функционал, но пользователи не хотят сами настраивать [ленту], им нужно, чтобы это было автоматически. Это же вечная борьба: один говорит, что ему что-то не нравится, а второй ему предлагает настроить теги. «Я не хочу ничего настраивать! Пусть всё за меня будет! Не размещайте этот контент!»
— Вы рассказывали, что в начале проекта сами создали несколько аккаунтов и с них анонимно делали посты, чтобы оживить сообщество. Как это было? Не может же один человек для 10 аккаунтов создавать оригинальный контент на разные темы.
— Действительно не может и, наверное, поэтому меня выгнали [с одного из аккаунтов]. На нём контент не соответствовал планке качества для пользователей. Идея возникла, потому что «Пикабу» — это комьюнити, и пользователи должны ощущать его как комьюнити для того, чтобы зародилась жизнь. Если жизни нет, мне нужно ее создать. Поэтому я создал несколько аккаунтов и придумал им разные интересы. Какой-то аккаунт «интересовался» контентом на тему технологий, какой-то — на тему автомобилей, какой-то аккаунт «любил» мемчики, какой-то просто новости постил. Когда «Пикабу» начинался, посты были просто ссылками на внешние ресурсы, не было собственного контента, нельзя было написать текстовый или графический пост. Я брал контент из общих источников, на других сайтах и вставлял ссылки. Еще брал развлекательный контент с Reddit и просто переводил на русский язык. Через два года меня «выгнали» — пользователи просто устроили набег на мои аккаунты с призывом: «Давайте его уберем, он постит какие-то баяны неинтересные, задолбал».
Баяном в Рунете называют старую шутку или неактуальную новость. Происходит от бородатого анекдота о герое, которой на похоронах тещи так «горевал», что порвал два баяна.
— Они не знали, что вы — основатель «Пикабу»?
— Если бы я вел аккаунты от лица администрации [сайта], ко мне относились бы по-другому. Меня бы считали привилегированным, допустим, высказывали бы меньше недовольства, и это искажало бы мою картину. Это не соответствовало задаче «создать жизнь». Я вижу такую ошибку, когда кто-то пытается создать комьюнити от лица администрации — так нельзя делать. Человек видит, что это админ постит, и желания присоединиться у него не возникает. А если он думал бы, что посты делают обычные пользователи, то присоединился бы, комментировал и тоже делал контент. Действует принцип социального доказательства: «Если люди здесь живут и что-то делают, значит и мне это нужно. Не важно зачем — просто потому, что здесь люди есть».
— Вы этот и подобные принципы-приемы изучили до «Пикабу», чтобы применить их, или осознавали по ходу развития?
— Сложно сказать. Что-то по наитию я по себе примерял. Изначально позиция была такая: делай ресурс, на который сам заходил бы с удовольствием каждый день. Я на себе примерял, какой он должен быть. В какой-то момент это работало, а потом перестало. Мне нужно было усиливать свою интуицию научными обоснованными теориями. Я очень люблю поведенческую экономику, читал много книг, в которых объясняется, почему люди принимают то или иное решение, почему действуют определенным образом. Чуть-чуть обогащал знания и применял на практике. Я очень много обращал внимания на фидбек пользователей — что говорят, что хотят, что не хотят. Хотя это тоже было отчасти ошибочным, как я потом понял. Действовал по наитию и экспериментам, которые проводили изучающие поведенческую экономику люди.
— Ошибочным, потому что пользователи сами иногда не знают, чего хотят?
— Когда пользователи говорят, чего они хотят, на самом деле это говорит какой-то маленький процент от общего числа пользователей. Общее мнение скрывается за мнением этой маленькой группы. Если идти у них на поводу, придет другая группа недовольных пользователей. Таким образом тебя как будто по ветру болтает. Сегодня эти сказали, что надо сделать. Завтра ты это сделаешь, они говорят другое делать. «Ну ведь вы говорили, что надо делать вот так! Почему сегодня вы хотите по-другому?!» На самом деле тебе это просто разные люди говорят.
«Увидел Reddit и не понял, как это сделано»
— Что последнее вы публиковали на «Пикабу»?
— Это были какие-то новости про обновления сайта — много лет назад. Потом эти функции взяли на себя ребята. А просто пользовательский контент я давно уже не делал. Может, это было лет пять назад — какую-то фотографию выложил. Но, как правило, это набирало 3,5 балла и негативные комментарии.
— А какой ваш самый заплюсованный пост?
— В первые два года, пока я делал контент, самым запоминающимся стал про эльфа
— Вы второй раз упоминаете Reddit. Правильно говорить, что вы его взяли за основу для создания «Пикабу»?
— Увидел Reddit и захотел сделать что-то такое же — именно так оно и было. Мне нравилась идея комьюнити и сейчас нравится. Тогда, в 2009 году, я изучал, что есть в зарубежном интернете, увидел Reddit, захотел сделать что-то подобное. Но я не понял, как это сделано изнутри. Что такое Reddit на самом деле? Мне казалось, это — активность пользователей на тему контента. Но в действительности Reddit — это сильная децентрализация. Может быть, она потом возникла и я этого не увидел. Сейчас Reddit — это огромное количество комьюнити и сильно децентрализованная платформа. «Пикабу» — наоборот, очень централизованная платформа с небольшой долей децентрализации. В этом основные отличия между ними со своими плюсами и минусами. Не получилось у меня сделать настолько же значительную децентрализацию. Я пробовал, но, к сожалению... По каким причинам — не знаю. Не могу понять. Просто не получилось.
— То есть вы осознанно стремились к этому?
— Да, я очень хотел, чтобы у нас был контент самый разнообразный и были более теплые, ламповые сообщества, но не зашло. Не знаю почему. Мы пробовали усиливать составляющую комьюнити на «Пикабу», чтобы их было больше разных, но, возможно, продукт уже был значительно централизован на момент, когда мы пытались это внедрить. Может быть, из-за конкуренции — в России во «ВКонтакте» очень хорошо развиты сообщества, которые живут сами по себе.
— Звучит так, будто вы сильно разочарованы этим.
— Всегда хорошо, когда что-то получается. Если бы продукт стал больше, контента стало больше, то это была бы победа. Но если бы у меня получилась децентрализация, но у продукта при этом аудитории стало бы меньше, то это было бы поражением. Поэтому сложно сказать, как бы это было. Но если как на Reddit, то, я думаю, все от этого выиграли бы.
— Одной из фишек «Пикабу» был тег «мое», который позволял просматривать исключительно авторский, оригинальный контент. Это создавало даже в некотором смысле звезд сайта. Вы сами на кого обращали внимание?
— Из самых первых звезд, которые по щелчку пальцев приходят на ум, это [кулинарный блогер] Обломов. Считается, что Обломов начал свой путь с «Пикабу», а потом ушел на YouTube — что логично. На YouTube он может набирать свою аудиторию и управлять ею как хочет, он может на ней зарабатывать значительно больше, чем на «Пикабу». А во-вторых, приходят в голову комиксы Альфы. Ну это прикольно — у нее классные комиксы. На «Пикабу» очень много классных пользователей. Надо посидеть, повспоминать... Мне в принципе очень нравится авторский контент. Это превращало сайт в такую коробочку, которую открываешь и не знаешь заранее, что внутри. Допустим, когда ты открываешь какое-нибудь СМИ, ты примерно понимаешь, что внутри. А когда ты открываешь «Пикабу» и видишь заплюсованный контент с тегом «мое», это может быть что угодно. Это может быть Чистомен, который убрал какую-то территорию, это может быть какой-то рассказ из жизни, может быть, музыку кто-то сочинил. Этим мне и нравится комьюнити с авторским контентом — оно тебя каждый день удивляет.
— Как вы пытались мотивировать пользователей на создание авторского контента?
— Витает в воздухе самая простая мысль, что пользователя можно мотивировать деньгами. Но такого количества денег, чтобы мотивировать такое количество авторов... Это была бы значительная сумма. Подход был такой: человек, который делает оригинальный, уникальный контент, поощряется оценкой других пользователей. Ведь когда он этот контент делает, он хочет получить хорошие комментарии, положительные оценки, много плюсов, реакцию администрации. Например, я не хотел, чтобы внутри классного контента был негатив. Негативщиков и троллей в этом плане мы старались ограничивать. В этом смысле пользу приносил и игнор-лист, потому что если пользователь убирал у себя неинтересный контент, то и сам не оставлял в нём свои негативные комментарии. Какие-то награды давали авторам. Обращались к дизайнеру, он рисовал уникальные награды под автора и серию его контента. Причем они в основном присуждались самими пользователями. То есть пользователи начинали предлагать наградить автора — и вроде бы и пользователи его отметили, и администрация. Еще выделяли авторский контент в ленте, он обладал большим приоритетом. Старались делать авторам приятно, создавали приятное ощущение от того, что автора оценивают в сообществе. Сейчас больше года ребята, [администрация сайта], пробуют сделать финансовое поощрение автора от аудитории, чтобы пользователь мог не только плюс поставить, но и задонатить. Я видел, что да, какие-то донаты приходят.
— Это может встать на постоянные рельсы?
— Вполне может. Не знаю, как сейчас, но в целом это точно не тот функционал, который нужно удалять.
— Это еще решает и вопрос с финансовой мотивацией. У вас не могло быть таких денег, чтобы поощрить каждого автора, но это могут сделать сами пользователи.
— Есть еще разница. Пользователя нельзя заабьюзить за донатную систему. Если ему понравилось, он деньги дал, не понравилось — не дал. Ты, автор, не можешь от него требовать деньги. А система вознаграждения, выстроенная от администрации, создает большое пространство для обид и недовольства. «Почему Васе дали, а мне не дали?» «У меня лучше контент, чем у Пети!» «Я постарался сделать всё в соответствии с вашими правилами, дайте мне денег!» С пользователями такое не прокатывает, всё естественно встраивается в комьюнити: сделал крутой контент, мы тебе благодарны, и ты не можешь никак быть недоволен пользователями за то, что они не дают тебе денег.
«Я решил забрать свои фишки»
— Развивая комьюнити, вы наверняка многое узнали в целом о человеческой природе и взаимодействии общества?
— Да, это похоже на микромодель общества. Забавно наблюдать за этим, обладая чуть большим пониманием и читая, как пользователи тебя воспринимают. Что я почерпнул и что можно переложить на остальную жизнь: люди любят делать выводы и домыслы, которые не соответствуют действительности. Про нас, про меня, в комментариях могли писать: «Да вот они сделали это специально, потому-то и потому-то». На самом деле это не так, мы вообще не этим руководствовались, даже не думали, но пользователи принимают это за правду и начинают находить логическое объяснение, друг друга поддерживать, мол, да, «Пикабу» не тот уже. То же самое и в жизни. Теперь я сам перестал, если происходит какое-то событие, строить домыслы, потому что всё равно не угадаешь истинную причину. Лучше заниматься своей жизнью.
— Почему вы решили уйти из проекта? Вы в какой-то тупик зашли?
— Я не считаю, что мы были в тупике. Как «Пикабу» рос до 2019 года, так он, в принципе, и сейчас растет, но просто некратно растет. Из последнего, что я видел, — прирост аудитории в десятки процентов. И финансово он продолжает расти, это можно посмотреть по отчетам. Я и не собирался уходить, но ушел, потому что возникли в прошлом году вот эти сложные обстоятельства. Сложно было прогнозировать, что будет дальше. Мне очень нравится аналогия партнера, с которым мы работали на «Пикабу». Он говорил, что это как в казино: у тебя на столе лежат фишки, ты можешь ставить их дальше, может быть, еще что-то заработаешь, а, может быть, проиграешь — или можешь уйти с выигрышем. По совокупности факторов я решил уходить из казино и забрать свои фишки. Я просто давно уже на «Пикабу» и хочется что-то новое попробовать. Да и «Пикабу» пора получить свежую кровь. У меня уже какое-то застоявшееся мышление. Может быть, даже недостаточно мотивации, я здесь уже многое попробовал. Жизнь коротка — здесь я уже свои силы приложил, какую-то пользу дал компании, теперь попробую приложить свои знания и умения где-то еще. Хочется попробовать новый стартап, новый бизнес. Посмотреть, что из этого выйдет. Почему бы и нет?
— А чем новым занимаетесь?
— Я делаю первые шаги, но пока в этом нет ничего интересного. Пока не могу чем-то похвастаться. Но в любом бизнесе требуется какое-то время, год или даже два. С «Пикабу» понадобилось несколько лет, чтобы была первая прибыль или вообще какие-то результаты. В первые годы многие спрашивали: «Что за фигню ты делаешь? Какой-то ерундой страдаешь. Какие-то мемчики у тебя, комиксы». Следом за этим обычно предполагается фраза: «Найди нормальную работу».
— Что они теперь говорят?
— Что это была не фигня. (Смеется.)
— Как команда проекта восприняла ваш уход? «Пикабу» — это ведь не один Максим Хрящев?
— Конечно. Я начинал с фрилансерами, а потом в 2013 году начали плотно работать с разработчиком — Николай его зовут, он до сих пор работает в компании, она разрасталась-разрасталась, и в 2022–2023 годах уже больше 100 человек было в команде. Я строил компанию так, чтобы моего вовлечения с течением времени было как можно меньше. Я старался находить ребят, которые лучше меня разбираются в сферах, на которые приходят. Если это модерирование, то руководитель отдела лучше меня разберется, как этим заниматься. Когда он пришел, бунтов [пользователей] больше не было. Если это разработка — то CTO (технический руководитель. — Прим. ред.), если продажи, то руководитель коммерческого отдела лучше меня разберется. И так далее, и так далее. Хотя на протяжении развития мне приходилось занимать позицию каждого: и технические вопросы решал, и модерированием занимался, и бухгалтерию вел. На момент моего ухода компания вполне могла существовать без меня, и так оно и происходит сейчас. Ничего страшного не произошло, потому что все ребята — крутые профессионалы.
— Раз тему модерирования затронули, расскажите, как вы балансировали между возможностью пользователей публиковать всё, что им вздумается, и законодательством?
— Кажется, в России относительно социальных сетей всё устроено по-другому. У нас, [на «Пикабу»] нет премодерации, ты не можешь уследить за всем контентом, поэтому ответственность в значительной степени несет пользователь. Но площадка может постмодерировать, в том числе за счет пользователей, которые сами обозначают публикации, нарушающие законодательство. Есть вещи, о которых мы точно знаем, что это будет нарушать закон и лучше это не размещать, — придет Роскомнадзор и потребует удалить. Базовые вещи: насильственное свержение власти, пожелание смерти человеку, оскорбление нации. Такое мы сами не приветствуем, мы его удаляем по своим правилам. Но также Роскомнадзор присылает уведомления, достаточно часто. Мы эти требования исполняем — и никаких проблем. Один раз, года-полтора назад, мы как-то пропустили требование Роскомнадзора, уже вышли сроки, и нас должны были заблокировать. Но из Роскомнадзора пришло уже такое ручное письмо типа: «Ребят, обратите внимание, вы этот контент так и не удалили». Мы его потерли, и всё нормально. То есть никому не нужно блокировать «Пикабу». Возможно, потому, что из-за этого может социальная напряженность возникать. Взаимодействие на должном уровне помогает избегать потенциально опасных ситуаций.
— Возвращаясь к теме ухода. Сначала вы продали «Пикабу», но остались в должности руководителя и только спустя время ушли. Так изначально и планировалось или вы после продажи поняли, что не сможете работать в новом статусе?
— Это был переходный процесс по передаче дел. В команде никто не знал о сделке, и на тот момент не было человека, который мог бы управлять компанией. На момент, когда состоялась сделка, я не мог уйти. Нужно было передать дела, настроить процесс, найти человека на свое место, который будет управлять компанией при согласовании с новым собственником. Этот период занял полгода или даже больше. Дальше оставалось наблюдать, как проходит управление новым генеральным директором, помогать и спокойно уйти. На текущий момент я вижу, что все довольны — и внутри команды, и собственники, и генеральный директор. Я свою задачу вроде как выполнил.
— Не поверю, что не было прощальной вечеринки со слезами.
— Не успели. Я улетел просто и, к сожалению, вечеринку устроить не успел. Но я надеюсь, когда вернусь, встретиться с ребятами с большим удовольствием.
— Я правильно понял, что вы сейчас не в России?
— Да, я сейчас на Кипре.
— Это эмиграция или длительный отпуск?
— Да я не знаю. Как пойдет. Посмотрим. Сложно сказать пока. Пробую новые рынки, новый язык, новую сферу — ставлю себя в достаточно некомфортные условия в плане [работы] в новой компании. Мой опыт только в менеджменте применяется, только в том, как я взаимодействовал с людьми. Его не применить в новой сфере, поэтому пробую как бы типа с нуля и смотрю, что получается. Интересно, получится или нет.
«Это прикольно — проверить себя»
— Максим, а где вы получали образование? Где росли, как жили?
— Мы с родителями часто переезжали в [моем] детстве. Я родился в Москве, потом родители уехали, какое-то время жили в Таджикистане, потом — чуть-чуть на Украине, потом — в Подмосковье.
— Часто переезжали. У вас военная семья, похоже.
— Наверное, можно и так сказать. Но не совсем. Снова в Москве мы оказались в 1996 году, в районе [станции] метро «Пионерская» я вырос, школу там окончил, учился в Налоговой академии.
— Со школьными, институтскими друзьями поддерживаете связь?
— Да-да, и со школы друг есть, и с института, общаемся.
— Они были из тех, кто говорили про «Пикабу»: «Что ты фигней занимаешься?» Или наоборот — поддерживали?
— Они с интересом смотрели. Все строили карьеры: кто-то строителем, кто-то семейным бизнесом занимался. Но присматривались. У меня в первые годы результата не было, а года четыре спустя начали говорить: «О, я тут с парнем познакомился, а он про «Пикабу» знает». Первые зернышки успеха.
— Вы вообще не переживаете из-за ухода?
— Я рад, что «Пикабу» — классная команда. Это моя зона ответственности в том числе была — такую команду сформировать. Я рад, что «Пикабу» в надежных руках. Это хороший покупатель, хорошие управляющие. Я спокойно передал им компанию, зная, что они ничего сломают и не хотят ломать. Методы развития продукта, может быть, немножко поменялись, но это еще при мне было. Просто меня, получается, там нет, а в остальном всё как было хорошо, так и осталось. Конкретно уход... Да не, я себя нормально чувствую, вообще хорошо. Я доволен. Пробую себя на новом месте. Это прикольно — проверить себя.
— Хеппи-энд?
— Мидл хеппи-энд. Есть такой длинный жизненный путь, мы шажочек прошли, поставили точку. Это, наверное, какая-то горка была, потому что мы на ней поднялись, а теперь приходится начинать всё с нуля. Нужно опять идти в гору, стараться, чтобы там опять был такой промежуточный хеппи-энд, и опять вниз, к новой горке, к новым приключениям и впечатлениям.
— Я обратил внимание, что у вас обручальное кольцо на пальце. Женаты и с детьми?
— Да, два мальчика.
— У вас, как у разбирающегося в жизни интернет-сообщества человека, есть советы для других родителей, как научить детей пользоваться интернетом и оградить их от опасного контента?
— У меня дети помладше, у них пока нет своих гаджетов, они смотрят только на YouTube детские каналы, и, кажется, YouTube в этом плане достаточно безопасен. Поэтому пока я сам с интересом послушал бы советы на эту тему.
— Как семья отнеслась к вашему решению об уходе с «Пикабу»?
— Я единолично принимал решение. Отнеслись нормально. Это же не трагедия — просто новый жизненный этап, процесс трансформации. Это не прыжок в неизвестность: у нас в целом комфортные условия. Пока всё хорошо.
— Вы же упоминали тягу людей к конспирологическим теориям. Понимаете, что после вашего ухода еще будут часто вас вспоминать и говорить: «Ну всё, как Максим ушел, «Пикабу» пропал».
— Где такое говорили? Я что-то пропустил? По-моему, при Максиме бывало и гораздо хуже, чем сейчас (смеется). Все эти клубничные бунты (несколько раз пользователи «Пикабу» требовали изменить у администрации правила публикации так называемой «клубничики» — эротического контента). Можно еще повспоминать все косячки.
— Как вы тогда на это реагировали?
— Я сначала реагировал очень болезненно. Сильно переживал, что пользователи недовольны, пытался договориться, объясниться, показать, что мы стараемся. Со временем понял, что бесполезно — люди всё равно будут негативно относиться, придумывать свои теории. Кожа начала толстеть до непробиваемого уровня. Что бы плохое ни говорили, я знаю, что у меня есть личное мнение, моя позиция, желание и вектор развития. А то что считают пользователи... Людей слишком много, к сожалению или к счастью, чтобы все мнения принять во внимание. Я сейчас не переживаю на эту тему вообще. Я знаю, как есть на самом деле, и живу со своим личным ощущением того, как должно быть.
— Вы говорили, что с самого начала хотели создать сайт, на который сами же с удовольствием будете заходить. Но в итоге получилось, что на этот сайт вы, как пользователь, заходили всё реже и реже.
— Я думаю, в этом и есть в том числе причина продажи. Не потому, что «Пикабу» стал каким-то плохим. Просто я почти в два раза вырос, и мои интересы поменялись. Если сейчас вернуть меня к тем 20 годам, я бы с удовольствием читал «Пикабу» — и до 25 лет, и до 28, может, 30. Читал бы каждый день и получал бы от этого удовольствие.