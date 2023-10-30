«Я ушел из этого казино с фишками»: первое интервью основателя «Пикабу» после ухода из компании

«Пикабу» был создан 4 апреля 2009 года. 20-летний Максим Хрящев тогда учился в Налоговой академии и искал дело, которое помогло бы ему реализовать свой потенциал. Его интерес привлек популярный развлекательный сайт Reddit, созданный в США и сочетающий в себе форум и социальную сеть. Пользователи сами публиковали контент на всевозможные темы — от юмористических картинок и обычных бытовых историй до творческих поделок и технических тонкостей своих профессий. Максим решил, чтобы было бы неплохо создать такой же портал для русскоязычной аудитории.

На его «Пикабу» пользователи тоже должны были сами создавать контент и давать друг другу оценки, продвигающие публикации или, наоборот, снижающие привлекательность просмотра. Публиковать можно всё что душе угодно — за исключением противозаконного контента, вроде разжигания межнациональной розни и призывов к насилию. Рейтинг авторов популярных публикаций рос тоже, что подпитывало их личное вовлечение в проект. Таким образом зарождалось живое и активное сообщество с узнаваемыми авторами.

К 2023 году, по подсчетам аналитического сервиса SimilarWeb, ежемесячное количество визитов на «Пикабу» — 128 миллионов (как указано на самом сайте, более 3 миллионов читателей ежедневно). В рейтинге SW развлекательных платформ портал занимает первое место среди русскоязычных аналогов, вроде «Яплакал» (почти 29 миллионов визитов) и «Фишки» (около 16 миллионов). Отметим, что в статистическом сервисе Liveinternet картина обратная: «Фишки» на первом месте, «Яплакал» — на втором, а «Пикабу» там даже не зарегистрирован.



Так или иначе, популярность «Пикабу» неоспорима, а его многомиллионная аудитория привлекала и рекламодателей. С момента создания финансовые показатели «Пикабу» стремительно росли, и на конец 2022 года, согласно данным «Контур.Фокус», выручка составила 429,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 41,8 миллиона. В компании, которая зарождалась как инициатива творца-одиночки и его помощников на фрилансе, сейчас официально (одноименное юрлицо было зарегистрировано лишь в 2018 году) трудятся более 70 человек: разработчики, администраторы, дизайнеры, модераторы и другие специалисты. Их средняя зарплата всё тем же «Контур.Фокус» оценивается в 200 тысяч рублей.

