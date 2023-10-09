Виктор Шкулёв: «Не просто ностальгировать, а именно делать»

И второе отличие премии в Чите заключается в яркости этих переживаний, в яркости вопросов: а почему так? Что случилось? Мы же лучшие в этом, как это — мы не победили?



— В других городах проще воспринимают поражение?



— Это не поражение. Важно то, что попадание в топ-10 в каждой категории — это уже результат и, может быть, даже самый важный результат и очень важная часть этого проекта. Мне кажется, участники в Забайкалье не до конца прочувствовали ценность этой победы, а это реально победа.



Я уже много раз слышал от участников в других городах, что, когда компания участвует в Народной премии, она сразу для себя ставит несколько целей: первая цель — реально улучшить бизнес, вторая — войти в топ-10 и использовать по максимуму преимущества, полученные от попадания в топ-10. Потому что для большинства — это более реалистичная задача. Третья цель — если получится, победить. Это сверхзадача.

