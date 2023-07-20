Компания из Новосибирска запустила сервис бронирования катеров в Венеции: 50 минут обойдутся в 25 тысяч

Основанная в Новосибирске компания i’way запустила услугу трансфера на катере в Венеции. 40–50-минутная поездка из аэропорта в в любую точку города, доступную по воде, обойдется от 25,7 тыс. рублей.
Информацию об открытии новой услуги распространила пресс-служба компании. Для заказа доступны катера разного размера, вмещающие от четырех до восьми пассажиров. Заказ можно оформить в приложении сервиса или через личный кабинет на сайте i’way.
На сайте компании есть информация о маршруте из аэропорта Марко Поло (на материке) до Римской площади (на острове). Это крайняя точка, достижимая наземным транспортом, далее по Венеции можно передвигаться только на катерах или пешком. Минимальная стоимость поездки — 25 750 рублей.
Для сравнения: в сервисе vivovenetia цены на аренду катера в один конец начинаются со 169 евро (около 17 тыс. рублей). За любую дополнительную услугу (например, встречу в аэропорту) придется доплатить отдельно. Цена катера на месте без предварительного бронирования может колебаться от 105 до 135 евро, однако катера, возможно, придется подождать.
Венеция целиком расположена на острове, однако доехать до Римской площади можно и на машине, и на поезде. Путь по воде проходит по кратчайшему расстоянию и, как правило, занимает меньше всего времени. К тому же катер может довезти пассажира до причала отеля или высадить в непосредственной близости.
— Все мы понимаем, что катер в Венеции — это не прихоть, а самая настоящая необходимость, — цитирует пресс-служба сооснователя и руководителя i’way Дмитрия Салихова.
Компания была создана в Новосибирске, она оказывает услуги бронирования трансферов по всему миру. Цены i`way, как правило, выше, чем в сервисах такси, но целевая клиентура i`way — это корпоративные клиенты. По данным «Контур.Фокуса», совокупный оборот нескольких юрлиц, которые задействованы в работе компании, в прошлом году составил более 200 млн рублей, чистая прибыль — более 6 млн рублей. Компания принадлежит основателям — Дмитрию Салихову и Дмитрию Сарайкину.